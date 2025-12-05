6 kişinin yaralandığı restoran kavgasında yeni gelişme: 3 tutuklama

Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bulunan bir restoranda 1 Aralık’ta saat 17.00 sıralarında yemek için geldikleri restoranda kaba davranışları gerekçesiyle servis açılmayan 2 kişi ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından restorandan ayrılan 2 kişi, 1 saat sonra beraberlerinde yakınlarıyla birlikte sopalarla iş yerine geldi. Gelen kalabalık grup ile iş yeri çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Arbede sırasında restoran çalışanlarına silahla ateş edildi. Kurşunların isabet ettiği 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

6 yaralıdan 4'ü taburcu olurken, 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, olayın ardından kaçan 10 şüpheli, bir gün sonra Nilüfer ilçesindeki adreslerine düzenlene operasyonda, suç aleti tabancalarla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 7’si çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.