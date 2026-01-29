6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı: Mücbir sebep hali bitti, Hatay esnafı zorda

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında ağır yara alan Hatay'da mücbir sebep halinin kaldırılmasına tepkiler sürüyor.

Muhasebeci Gül Oruç, 30 Kasım 2025'te mücbir sebep halinin kaldırılması nedeniyle esnafın zorda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hatay’ı afet bölgesi ilan etmeniz gerekirken niye etmediniz? Afet bölgesi ilan edilmesi için koşulların hepsi vardı. Biz mücbir sebep 3-4 ay uzaltılsın diye uğraşıyoruz. Burayı afet bölgesi ilan etseydiniz bu insanlar biraz kalkınsaydı. Benim 500-600 lira sigorta borcum var, nasıl ödeyeceğim? 30 Kasım itibarıyla mücbir sebep bitti. Yapılandırma yapacağız. 30 Kasım'da bir mucize yaşadık da her şey düzeldi mi? Ankara'daki merkezi yönetimdekiler Hatay'ı, depremi bilmiyorlar. Bizimle empati yapmıyorlar. Deprem nasıl bir şey, nasıl etkilendi? Buraya geldiklerinde bizim Oda Başkanımız Jale Marufoğlu durumu verilerle, görsellerle gösterdi. 'Haklısınız ama yapacak bir şey yok' diyorlar. Neden yapacak bir şey yok? Balıkesir'de iki tane deprem oldu afet bölgesi ilan edildi, Hatay Türkiye sınırları içerisinde değil mi? Diyoruz ki 'Borcumuz borç ama ötele, biz daha toparlanamadık'. 30 Kasım itibarıyla bitti."

"BEŞ CENAZESİ OLAN BİR İNSANIN KAPISINI ÇALIP...''

Muhasebeciler Odası Hatay Şube Başkanlarının, mücbir sebebin uzatılması konusunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla görüştüğünü bildiren Oruç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’a geldiğinde müjde vermesini beklediklerini bildirdi.

Oruç, şunları kaydetti:

"Mücbir sebebin uzatılmasını açıklayacaktı ama olmadı. Biz nasıl ödeyeceğiz bu kadar borcu? Biz beyanname yapıyoruz. Boş beyanname yapıyoruz ama makbuz kesmek zorunda kaldık. Halbuki biz 2023, 2024'ün ortalarına kadar kimseden beş kuruş almadık. Üç yıl boyunca bir şey almadık. Adamın cenazesi var. Benim mahallemde beş cenazesi olan bir insanın kapısını çalıp 'KDV ve damga vergisini öde, muhasebe ücretini öde' diyebilir miyim? Böyle bir insafsızlık, vicdansızlık olur mu? Ben muhasebe ücretinin derdinde miyim? Hayır, devlet bize çok yüklendi. İsyan aşamasına geldik. İsyan edince de bize terörist diyorlar."