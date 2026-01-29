6 Şubat'ın 3'üncü yıldönümü: Deprem bölgesinde hayatını kaybedenler anılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti.

Depremde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Binlerce vatandaş başka şehirlere göç etti. Depremin üçüncü yılında, başta İstanbul olmak üzere büyük yıkıma uğrayan illerde yaşamını yitirenler anılacak.

6 İLDE ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK

İşte il il anma programları:

İstanbul: Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 1 Şubat'ta saat 17.00'de Kadıköy Rıhtım'da bir araya gelerek, "Unutmadık, unutmayacağız" başlıklı bir basın açıklaması yapacak.

Kahramanmaraş: Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 5 Şubat'ta saat 21.00'de Ulu Camii'den Milli İrade Meydanı'na sessiz yürüyüş gerçekleştirecek. Ardından aileler basın açıklaması yapacak; depremde yaşamını yitirenlerin isimleri anılacak ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Program saat 04.17'ye kadar devam edecek.

Hatay: Hatay Rana Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 00.00'dan 04.17'ye kadar binanın geriye kalan boşluğunda bir araya gelerek basın açıklaması yapacak.

6 Şubat Platformu, 5 Şubat günü saat 17.00'de Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önünden Saray Caddesi'ne yürüyecek; 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 04.17'de ise Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenecek sessiz yürüyüşle depremde yaşamını yitirenleri anacak.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN), 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 03.15'te, Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önünden Uğur Mumcu Bulvarı'na meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek.

Samandağ 6 Şubat Koordinasyonu, 6 Şubat'ta saat 14.00'te Eski PTT önünden yürüyüş gerçekleştirecek ve ardından basın açıklaması yapacak.

Adıyaman: Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 5 Şubat'ta saat 15.00'te Adıyaman Saat Kulesi Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirecek.

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece Hastane Caddesi'nden meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek; ardından saat 11.30'da Saat Kulesi'nde anma etkinliği düzenleyecek.

Malatya: Malatya 6 Şubat Platformu, 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece Sümerpark Kuzeybatı Köşesi'nde bir araya gelecek; ardından saat 18.30'da Paşaköşkü Camii önünden meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek.

Adana: Alpargün Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 04.17'de anma etkinliği düzenleyecek.

Adana Deprem Dayanışma, 6 Şubat günü saat 19.00'da Aksa Gaz önünden toplanıp Duygu Cafe'nin önüne yürüyüş gerçekleştirecek; ardından basın açıklaması yapacak.

VALİLİKLER DE ANMA PROGRAMI DÜZENLEYECEK

Öte yandan deprem bölgesindeki valiliklerin de resmi anma programları düzenleyeceği öğrenildi.