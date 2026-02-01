6 Şubat'ta yıkılan Alpargün Apartmanı davasında 3 yılda yaşananlar: Müteahhide 'olası kast'tan ceza verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti.

Depremlerde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı.

ANKA Haber Ajansı, depremin sembol binalarında 3 yıldır devam eden yargılama sürecinde yaşananları derledi.

Depremde Adana'da yalnızca 11 apartman yıkıldı. Bu binalardan biri de Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı'ydı. "Kum yığını" haline gelen 14 katlı apartmanda 96 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

"MUKADDERAT" YANITI

Binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü KKTC'ye gitti. KKTC'den Adana'ya getirilen Alpargün, gazetecilerin, "Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz?" sorusuna "Mukadderat" yanıtını verdi.

Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan Alpargün hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

"BİNANIN YIKILMA NEDENİ DEPREMİN ŞİDDETİDİR"

9 Ekim 2023'te görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Alpargün, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken; depremde yakınlarını kaybedenler de salonda hazır bulundu.

Alpargün savunmasında, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bu olaydan dolayı çok acı ve ızdırap içerisindeyim. Ben buradan çıkarsam yasal zararların tamamını ödeyeceğim" dedi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Alpargün'e, salondan birisi "O kadar bina niye yıkılmadı da Alpargün yıkıldı?" diye sordu. Bu soru üzerine sanık Alpargün, binanın deprem nedeniyle yıkıldığını, yıkılma nedenini de "depremin şiddeti"ne bağladı.

Kıbrıs'a neden gittiği sorulan Alpargün, "Herkes deprem bölgesini terk ediyordu, biz de terk edelim dedik. Ben kaçmak anlamında gitmedim zaten kaçmak anlamında gitsem başka yere giderdim. Kendi isteğimle polise teslim oldum, kaçmak gibi bir niyetim yoktu" yanıtını verdi.

"BENİM YAVRULARIMIN KANINI İÇTİLER"

Depremde yakınlarını kaybedenler, binanın kum yığınına döndüğünü ve "hayat üçgeni" alanının dahi oluşmadığını belirterek, "Sorumluların aynı acıyı çekmelerini istiyorum", "Hasan Alpargün 96 kişinin katilidir, çok ağır cezayla yargılanmasını istiyoruz", "Benim yavrularımın katili karşımda oturuyor; benim yavrularımın kanını içtiler" dedi. Müşteki avukatları da sanık Alpargün'ün "olası kast" suçundan ceza almasını talep etti.

62 KEZ MÜEBBET VE 865 YIL HAPİS CEZASI...

27 Eylül 2024 tarihli 4'üncü duruşmada sanık Alpargün, esasa ilişkin savunmasında, "Binayı dönemin yönetmelik ve yasalarına uygun yaptım. Bir eksik olsaydı bu kişilerin projemi iade edip yeni proje düzenlememi istemeleri gerekiyordu; bina benim hatamdan yıkılmamıştır" diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

İSTİNAF CEZAYI BOZDU, DOSYA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, bu cezayı "hukuka aykırı" bularak bozdu ve dosyayı yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

MAHKEME HEYETİNE HAKARET ETTİ

Bunun üzerine yeniden görülmeye başlanan davanın 10 Temmuz 2025'teki duruşmasında, Alpargün'ün tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından sanık, mahkeme heyetine hitaben küfür etti; mahkeme, bu durumla ilgili olarak hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

"BİZ 'ADANA'DA HAKİMLER VAR' DEMEK İSTİYORUZ"

ANKA Haber Ajansı'na karar öncesi konuşan aileler, "Ülkemizin dört bir yanında depremler olmaya devam ediyor. Sorumlular ceza almadıkça aynı acıların tekrar tekrar yaşanacağını biliyoruz. Biz, depremde ailelerini kaybedenler ve avukatlar olarak sanığın yeniden 'olası kast' ile yargılanmasını talep ediyoruz. Biz 'Adana'da hakimler var' demek istiyoruz" dedi.

YENİDEN "OLASI KAST" SUÇUNDAN CEZA VERİLDİ

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ekim'de görülen karar duruşmasında, sanık Hasan Alpargün'e bir kez daha "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

HEYETE HAKARETTEN 255 BİN TL CEZA ALDI

10 Temmuz'daki duruşmada heyete hakaret ettiği gerekçesiyle açılan ayrı bir davada Alpargün, "kamu görevlisinin dini değerlerine alenen hakaret" suçundan 255 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

7 KAMU GÖREVLİSİNE DAVA AÇILDI

Öte yandan, binanın yıkımında sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle dönemin 7 kamu görevlisine de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı. Kamu görevlilerinin yargılaması sürüyor.