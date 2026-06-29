69 ilde narkotik operasyonu: 708 kilo uyuşturucu ve 3 milyona yakın hap ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 69 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"69 ilde 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1005 şüpheli yakalandı, 423'ü tutuklandı, 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 69 ilde düzenlenen operasyonlara 1505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğin katıldığı bildirildi.