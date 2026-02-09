7 işçi hayatını kaybetmişti... Dilovası yangını iddianamesindeki eksiklikler tamamlandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin iddianameyi tamamlamış, Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu.

Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturmadaki ciddi eksiklikler ve toplanmayan deliller nedeniyle dosyayı savcılığa iade etti.

Mahkeme, iddianamede, suçun aydınlatılmasına doğrudan etki edecek birçok delilin toplanmadığını tespit ederek, dijital materyallerin, HTS kayıtlarının ve bilirkişi incelemelerinin tamamlanmadığını, olası delil karartma iddialarına ilişkin tanık beyanlarının eksik olduğunu belirlemişti.

Mahkeme iade gerekçesinde ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "suçtan zarar gören" olarak gösterildiği iddianamede, SGK'nin hangi gerekçeyle ve hangi delillere dayanarak bu sıfatı taşıdığına dair açıklama yapılmadığını belirtmişti.

Eksiklerin giderilmeden dava açılamayacağına hükmeden mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174'üncü maddesi uyarınca iddianameyi iade ederek dosyayı Savcılığa gönderdi.

Başsavcılık, iade edilen iddianamedeki eksiklikleri tamamlayarak yeniden hazırladı.

97 sayfalık iddianamede, yine müşteki ve mağdur beyanları, şüphelilerin kolluk ve savcılık ifadeleri yer aldı. Ardından, Olay Yeri İnceleme Raporu'na, Bilirkişi Heyeti tarafından tanzim edilen 10 Kasım 2025 tarihli ön inceleme raporuna yer verildi.

"İDDİANAMENİN İADESİNE YAPILAN İTİRAZIN REDDİ NEDENLERİ TAMAMLANDI"

İddianamede, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın iddianamenin iadesine konu olan işbu soruşturma sayılı dosyasında, iddianamenin iadesine yapılan itirazın reddi nedenleri tamamlanmış olup, delillerin takdiri mahkemenize ait olmak üzere; şüphelilerin yargılamasının mahkemenizce yapılarak eylemlerine uyan ve yukarıda belirtilen sevk maddeleri uyarınca teşdiden ayrı ayrı cezalandırılmalarına, şüpheliler İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal, Gökberk Güngör, Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ömer Aktan ve Abdurrahman Bayat hakkında TCK'nın 53/1-2-3. maddeleri uyarınca güvenlik tedbirlerine hükmedilmesine, şüpheliler Ümit Çelik, Ünal Aslan, Seyfullah Çelik ve Muhammet Dayıoğlu hakkında TCK 53/6. maddesi uyarınca güvenlik tedbirine hükmedilmesine karar verilmiştir" denildi.