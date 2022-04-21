7 Kadın Baro Başkanı, Saraç'a başarı diledi

21 Nisan 2022 Perşembe, 19:39

Avukat Filiz Saraç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun ön seçiminde İstanbul Barosu Başkan Adayı olarak seçildi. İstanbul Barosu’nda dün yapılan seçimlerde Av. Filiz Saraç 213 oy, diğer aday Av. Nazan Moroğlu ise 158 oy aldı.

"BAĞIMSIZ YARGI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Filiz Saraç, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında; hukukun üstünlüğü, güçlü bir İstanbul Barosu, bağımsız yargı için çalışmaya devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğü için, memleketimiz için, Baromuz için, meslektaşlarımız için el ele, kol kola mücadele edeceğiz” dedi.

7 KADIN BARO BAŞKANINDAN DESTEK

7 Kadın Baro Başkanı, İstanbul Barosu Başkan Adayı Av. Filiz Saraç’a başarılar diledi.

Destek veren isimler şu şekilde:

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Önceki Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez, Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun, Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Kahraman, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir ve Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız.

Başkanlar toplu fotoğraf çektirerek sosyal medyada destek mesajı paylaştılar. Söz konusu paylaşımda “Kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde, kadın mücadelesinin temsilcilerinden olan iki kadın adayın demokratik yarışını tebrik ediyor, Önce İlke Çağdaş Grubu Adayı olarak seçilen Av. Filiz Saraç’a başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



