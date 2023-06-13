7 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu!
Samsun Çarşamba'da bir çocuk, babasının tüfeği ile oynarken vurduğu 3 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu.
Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Yukarıdonurlu Mahallesi'nde 7 yaşındaki A.E.T., babasına ait tüfekle oynadığı sırada 3 yaşındaki amcasının oğlu M.A.T.'yi tüfeğin ateş alması sonucu ensesinden vurdu.
Ağır yaralanan çocuk ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu kabineden sonra oradan da çıkartıldı
- Fatih Portakal'a sosyal medyada 'pişkin' tepkisi
- Merkez'in yeni başkanından dikkat çeken hamle
- Kılıçdaroğlu: 'Gemiyi limana ben götüreceğim'
- Eski bakan hastaneye kaldırıldı!
- Ekonomiden de kaçaklardan da büyük bir sorun var
- Birleşik Kamu-İş'ten 'asgari ücret' çağrısı: Rakam verdi
- Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
- Hizbullah tepkisine ceza
- Fenerbahçe'de sürpriz veda paylaşımı!