7 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu!

Samsun Çarşamba'da bir çocuk, babasının tüfeği ile oynarken vurduğu 3 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu.

AA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 15:41
7 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu!
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Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Yukarıdonurlu Mahallesi'nde 7 yaşındaki A.E.T., babasına ait tüfekle oynadığı sırada 3 yaşındaki amcasının oğlu M.A.T.'yi tüfeğin ateş alması sonucu ensesinden vurdu.

Ağır yaralanan çocuk ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Çarşamba Baba Çocuk Hastane Samsun vurdu tüfek

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