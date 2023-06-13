7 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 15:41

Güncelleme: 13.06.2023 - 15:41

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Yukarıdonurlu Mahallesi'nde 7 yaşındaki A.E.T., babasına ait tüfekle oynadığı sırada 3 yaşındaki amcasının oğlu M.A.T.'yi tüfeğin ateş alması sonucu ensesinden vurdu.

Ağır yaralanan çocuk ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.