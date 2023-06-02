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Kavgayı ayırmak için araya giren amcasını öldürdü!

Çeşme ilçesinde babasıyla tartışan Erdal Ü., kavgayı ayırmak için araya giren amcası Galip Ü.'yü öldürdü. Zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:48
Kavgayı ayırmak için araya giren amcasını öldürdü!
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İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Mahallesi'nde babasıyla tartışan Erdal Ü. (38) adlı kişi, kavgayı ayırmak için araya giren amcası Galip Ü.'ye (40) 3 el ateş etti.

Ağır yaralanan Galip Ü., olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Galip Ü.'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI!

Erdal Ü., jandarma tarafından gözaltına alındı. Erdal Ü.'nün madde bağımlısı olduğu ve bu nedenle bir süre tedavi gördüğü öğrenildi.


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