7 yaşındaki Mert kurtarılamamıştı: 'Şırınga çikolata' davasında 'bilirkişi' raporu alınacak

Yayınlanma: 08.11.2023 - 12:40

Güncelleme: 08.11.2023 - 12:41

Keçiören'de Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Avcı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldı.

İki dava, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

YARGILAMA DEVAM ETTİ

Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Fatma Şahin ve Koray Hozantaş dışındaki sanıklar ve bazı sanık avukatları duruşmaya mazeret bildirerek katılmadı.

Sanık Fatma Şahin, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yemlerin insan ve hayvan sağlığı açısından taşıması gereken özelliklerin yer aldığı 5996 sayılı kanun kapsamında bilirkişi raporu alınacaksa söz konusu heyette gıda mühendisinin de olmasını talep etti.

Bazı sanık müdafileri ise söz konusu olayın ürünün şeklinden dolayı yaşandığını ve ürün sahibi firmadan bir yetkilinin tanık olarak dinlenmesini ve daha sonra bilirkişi raporu alınmasını istedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dosya kapsamındaki sanıkların kusur ve sorumluluklarının tespitine ilişkin gıda mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve adli tıp uzmanından oluşan heyet tarafından rapor düzenlenmesine hükmetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.