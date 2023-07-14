Avukat Zeliha Ay'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme: Otopsi raporu açıklandı

İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat Zeliha Ay'ın (37), otopsisinde, sağ şakağına dayadığı tabancayla intihar ettiği belirlendi. Ay'ın intihar etmeden önce video çekip, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını söylediği de ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:26
Avukat Zeliha Ay'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme: Otopsi raporu açıklandı
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Karşıyaka ilçesi 6660'ıncı Sokak'taki apartman dairesinde, 12 Temmuz'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan astsubay C.Y., 7 yıldır arkadaşı olan İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'ı birlikte kaldıkları evde, başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi.

YANINDA TABANCAYLA ÖLÜ BULUNMUŞTU

İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ay'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evin balkon kapısının girişinde yerde yatan Ay'ın, ayak ucunda ise astsubay C.Y.'ye ait beylik tabanca bulundu.

Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. C.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ay'ın evinde misafir olduğunu belirten C.Y.'nin ifadesinde, silah sesiyle uyandığını, yatak odasından çıkınca Zeliha Ay'ı kanlar içinde yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. C.Y., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

OTOPSİSİ ORTAYA ÇIKTI: İNTİHAR ETMİŞ

Ay'ın otopsisi sonucunda sağ şakağından tabancayla bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Avukat Zeliha Ay, dün, memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde toprağa verildi.

Ay'ın intihar etmeden önce başına tabanca dayayıp cep telefonuyla video çektiği, görüntüde de ölümünden kimseyi sorumlu tutmadığını söylediği öğrenildi.


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