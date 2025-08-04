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70 yaşındaki erkek park halindeki araçta ölü bulundu

70 yaşındaki erkek park halindeki araçta ölü bulundu

4.08.2025 19:08:00
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İHA
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70 yaşındaki erkek park halindeki araçta ölü bulundu

Malatya'da 70 yaşındaki adam, park halindeki araçta ölü bulundu. Araçta yapılan incelemede çok sayıda ilaç ile 1 adet oksijen tüpü bulunurken, şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, saat 16.45 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki Sümer Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilin kapısının açık olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde hareketsiz halde bulunan kişinin 70 yaşındaki Ali İhsan Aslan olduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yapılan incelemede çok sayıda ilaç ile 1 adet oksijen tüpü bulunurken, Aslan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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