75 yaşındaki kişiyi sokak ortasında acımasızca dövdü
Osmaniye'de Ömer Ü., sokak ortasında tartıştığı 75 yaşındaki Mehmet D.'yi acımasızca dövdü. Mehmet D.'nin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu'nda Ömer Ü., sokak ortasında tartışma yaşadığı Mehmet D.'yi bir anda dövmeye başladı. Acımasızca yumruklar ve tekmelerle Mehmet D.'ye saldıran Ömer Ü., küfürler savurdu. Mehmet D.'nin darbedildiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Olayın ardından sosyal medyaya yüklenen görüntüler, kullanıcıların tepkilerini çekti. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız” paylaşımında bulundu. Polis olayla ilgili Ömür Ü. gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.
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