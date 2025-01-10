7,5 yıl hapisle aranıyordu... FETÖ hükümlüsü ihraç hakim Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan meslekten ihraç hakim R.A. (51), polis tarafından yakalandı.

7,5 yıl hapisle aranıyordu... FETÖ hükümlüsü ihraç hakim Kayseri'de yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 14:01

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan meslekten ihraç hakim R.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan R.A., Emniyet'teki işlemlerinin ardından tutuklandı. 


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö

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