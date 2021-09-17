8 ay ömür biçildi, 11 yılda 3 kez kanseri yendi

17 Eylül 2021 Cuma, 12:00

Güler Barut, 11 yıl önce göğsündeki kitleyi fark ederek, hastaneye başvurdu. Barut'un yapılan muayenesinde, 4'üncü evre meme kanseri olduğu anlaşıldı. 8 ay ömrünün kaldığı belirtilen Barut, 3 yıl süren tedavi ve ailesinin desteğiyle kanseri yendi. 2014 yılında hastalığı tekrarlayan Güler Barut, pes etmedi ve 2 yıllık tedaviyle sağlığına kavuştu. Barut, 2016 yılı sonunda da tekrarlayan kanseri tedaviyle 3'üncü kez yendi. Barut, 2019 yılı başında kontrol için gittiği hastanede hastalığın 4'üncü kez tekrarladığını öğrendi. 11 yıl içinde çocuklarını hem üniversiteden mezun eden hem evlendiren Barut, şimdi 4'üncü kez kanseri yenmek için mücadele ediyor.

'8 AY SONRA ÖLECEĞİME İNANMADIM'

Güler Barut, doktorlar 8 ay ömrünün kaldığını söyleyince hastalığı kabullenmediğini belirterek, "İlk tanı konulduğunda doktor, bana 'Yüzde 90 meme kanserisin, 8 ay ömrün kaldı' dedi. Ben kanser olduğuma inanmadım. Hastanede tek başımayım. 'Romatizma' diye ortopediye gidiyorum bana 'Meme kanserisin' deniyor. Boşluktayım, sanki kendimi uçurumdan atmışım boşlukta uçuyorum. Hastaneden çıktım. Kapıda kaldım. Sadece eşimi aradım. Bana ‘Sen meme kanserisin’ dediler. ‘Kansermişim’ dedim. Eşimin sadece bana dediği 'Akşam eve gelince görüşelim' oldu. 8 ay göz açıp kapayana kadar geçiyor. Ben hayatı yaşamak istiyorum. Çocuklarımı evlendirmek istiyorum. Torun görmek istiyorum, 8 ay benim için kısacık bir zaman. İnanmadım. Hastalığıma ve 8 ay sonra öleceğime inanmadığım için 11 senedir bu hastalıkla mücadele ediyorum" dedi.

'BU HASTALIĞI YENECEĞİM'

Güler Barut, ameliyatla kitlenin alındığını anlatarak, "3 sene sonra hastalığım nüksetti. Tedavilerle kafasını ezdim. 'Ben senden daha güçlüyüm' dedim. 1,5 sene sonra tekrar çıktı; 'Ben seni yine yeneceğim' dedim. 2 sene önce kendini tekrar gösterdi. Pes etmeyeceğim. Hastalığı kabul etmedim; 'Hasta değilim, ölmeyeceğim' dedim. 'Allah’ın verdiği ömrü sadece Allah alır' diyerek hiçbir zaman moralimi bozmadım. Beni en çok yoran makineler oldu. Damar yolundan ilaç veriyorlar, suya ilaç katıyorlar. Ben her defasında kovdum ama o geri geldi. Ben tekrar kovmaya çalışıyorum. Kovacağım. Ben bu hastalığı yeneceğim" diye konuştu.

'MORAL ÇOK ÖNEMLİ'

Eşi ve çocuklarının kendisine çok destek olduğunu dile getiren Barut, "Sevdiklerin yanında olduğu zaman gerçekten baş edebiliyorsun. Eşim, çocuklarım, annem, kızım, gelinim, damadım bana çok destek oluyorlar. Moral bozmamak çok önemli. Çok mutluyum. Ölecek, gözüyle bakmıyorum. Tedavim devam ediyor, kemoterapi alıyorum. Eşimin desteğiyle 3 kez yendim bu 4’üncü olacak. 4’üncüyü de yeneceğim. Hiçbir hastalık yenilmeyecek gibi değil" dedi.