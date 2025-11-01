8 kişinin İrlanda gezisi için 'turistik seyahat' tanımlaması

TBMM’DE açılım süreci kapsamında kurulan araştırma komisyonunun üyeleri, İrlanda Kurtuluş Örgütü (IRA) deneyimini ve “İrlanda modelini” yerinde incelemek üzere dün Dublin’e gitti.

Ziyaretin, İngiltere merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün (DPI) davetiyle yapıldığı açıklandı. Heyette AKP’den Abdurrahman Babacan, Yeni Yol Partisi’nden Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen ve Mustafa Bilici, DEM Parti’den Celal Fırat ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP’den Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı yer aldı. Geziye MHP’den katılım olmadı.

Sivil toplum adına Yılmaz Ensaroğlu da heyette bulundu.

Ziyareti sert ifadelerle eleştiren İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, şunları kaydetti:

“Komisyon da boş işler peşinde koştuğunu anlamış ve turistik seya hat yapmaya karar vermiş anlaşılan. Neye dayanarak kurulduğu belli ol mayan bu komisyonu hangi STK da vet eder? IRA ve PKK... Uğraşmayın, teyzenizi amcanız yapamazsınız. İrlanda’ya değil, asgari ücretli işçinin evine gidin mesela.”

‘ŞEHİT AİLELERİNE GİDİN’

İYİ Partili Meclis Kâtip üyesi Yasin Öztürk Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Eğer ille de bir şeyleri ‘yerinde inceleyecekseniz’ adres nettir: şehit ailelerinin kapısını çalın, gazilerin gözlerinin içine bakın. Türkiye’nin gerçeğini Dublin sokaklarında değil, bu topraklarda görün. Bu ülkenin terörle mücadele tarihi bu kadar tazeyken nedir bu ayrılıkçı örgütlerin peşinde dünyayı turlama merakı? Bu nasıl bir siyasi akıl? Bu nasıl bir toplumsal hafızasızlık?” dedi.

Türkiye’nin üniter yapısının tartışmaya açılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Bu ülkede iki ayrı yapı değil, tek millet vardır” ifadelerini kullandı.