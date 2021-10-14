8. sınıf öğrencisi babasının beylik tabancasıyla kendisini vurdu
Erzincan’da babasının beylik tabancasıyla kendisini vuran 13 yaşındaki ilköğretim 8. sınıf öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olay, Erzincan’ın Başbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah Mehmetçik Okulu'na giden Y.E. (13), okuldan eve döndükten bir süre sonra silah sesi duyuldu. Apartman sakinlerinin ikametten silah sesi duyduklarını güvenlik güçlerine haber vermeleri üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi.
Evde yaralı halde bulunan Y.E., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri kıza kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağlamaya çalıştı. Hastanede ameliyata alınan Y.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Y.E.’nin uzman çavuş olan babasına ait beylik tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.
Y.E.’nin yaklaşık 2 ay önce babasının tayini nedeniyle Erzincan’a geldiği öğrenildi. Y.E.’nin cenazesinin Niğde’de toprağa verileceği belirtildi.
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