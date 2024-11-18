8 yaşında cinsel istismara uğrayan çocuğun davası ertelendi

Yayınlanma: 18.11.2024 - 08:41

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:51

İzmir'de 8 yaşından itibaren üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen E.S.’nin davasının ilk duruşması İzmir Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cinsel istismar suçundan yargılanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Çömlek Sanatçısı olarak çalışan B.K'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 10 Şubat 2025 tarihine ertelendi.

“TOPLUM OLARAK MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR”

Duruşma sonrası açıklama yapan Kadınlar ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aslı Sarı, bu davanın İzmir'deki çok hassas bir vaka olduğunu belirtti. Sarı, "8 yaşından 16 yaşına kadar cinsel istismara uğrayan çocuğumuz için çok üzgünüz. Bu tür suçların, faillerinin hesap vermesi gerektiğini ve toplum olarak bu konuda birlikte mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyoruz.Tüm kadın dayanışma örgütlerini, derneklerini desteğe bekliyoruz. Dosya içeriğine dair hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. İçerik çok sıkıntılı. 10 Şubat’ta biz yine burada olacağız" dedi.

“SESSİZ KALDIKÇA FAİLLER CESARET BULUR”

Müştekinin Avukatı Beyza Değmez Fidan, dava süreci hakkında bilgi verirken, sanığın tutuklu yargılandığını ve bugünkü duruşmada da tutukluluğunun devamına karar verildiğini belirtti. "Cinsel istismar, bireyin temel haklarına ağır bir saldırıdır ve toplumda derin yaralar bırakır. Mağdurların sesini çıkarmaları, yargıya başvurmaları çok önemlidir. Sessiz kalındıkça failler cesaret bulur ve suç oranı artar" şeklinde konuştu.