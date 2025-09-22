80. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu

2025 Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Bu yıl 80’incisi düzenlenen yarışmada, seçici kurullar tarafından yapılan zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından 6 dalda 7 çalışma ödüle değer bulundu.

Öykü dalında 64, roman dalında 58, şiir dalında 47, sosyal bilimler araştırması dalında 24, karikatür dalında 23, fotoğraf dalında 34 olmak üzere toplam 250 yapıtın değerlendirildiği 80. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar şu isimler oldu:

“Roman” dalında Abdullah Ataşçı, “Öykü” dalında Kemal Gündüzalp ve Neşe Koçak, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında Turan Akıncı, Cemil Baskın, “Karikatür” dalında Nuhsal Işın, “Şiir” dalında Nilay Özer.

80. Yunus Nadi Ödülleri ödül töreniyle ilgili bilgilendirme ise önümüzdeki günlerde gazetemizden yapılacak.

KARİKAT ÜR

Seçici kurulu Metin Peker, Kamil Masaracı, Muhittin Köroğlu, Zafer Temoçin, Akdağ Saydut ve Murat Sayın’dan oluşan “Karikatür” dalında bu yıl ödül Nuhsal Işın’ın savaş, barış, geleceği bir arada işleyen yapıtına verildi.

ROMAN

Roman dalında, Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu Büke, Zeynep Aliye, Öner Yağcı ve Gamze Akdemir’den oluşan seçici kurul tarafından ödülün Abdullah Ataşçı’nın “Meryem’in Çiçekleri” adlı kitabına verilmesi kararlaştırıldı.

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMASI

Seçici kurulu Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, Prof. Dr. Şaduman Halıcı ve Osman Selim Kocahanoğlu’ndan oluşan “Sosyal Bilimler Araştırması” ödülünün bu yıl, Turan Akıncı’nın “Milli Meclis” ve Cemil Baskın’ın “21 Aydınlanma Yuvasından Biri- Ladik Akpınar Köy Enstitüsü” kitapları arasında paylaştırılmasına karar verildi.

ÖYKÜ

“Öykü” dalında, Prof. Dr. Aysu Erden, M. Sadık Aslankara, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Sezer Ateş Ayvaz ve Özcan Karabulut’tan oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede ödülün bu yıl Kemal Gündüzalp’in “Nadya’nın Treni” ve Neşe Koçak’ın “Kaybolduğum Şehirler” adlı kitapları arasında paylaştırılmasına karar verildi.

FOTOĞRAF

Seçici Kurulu, Coşkun Aral, Garbis Özatay, İbrahim Yıldız, Dr. Ersin Turan, Güven Baykan, Uğur Demir ve Vedat Arık’tan oluşan “Fotoğraf” dalında aday yapıtlar arasında oyçoğunluğu sağlanamadığından, bu yıl bu dalda ödül verilmemiştir.

ŞİİR

“Şiir” dalında Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Eray Canberk, Hüseyin Yurttaş ve Turgay Fişekçi’den oluşan seçici kurul tarafından ödülün Nilay Özer’in “Yüzü Kelebeklerle Örtülü” adlı yapıtına verilmesi kararlaştırıldı.