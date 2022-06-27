85 yaşındaki kadın, iş makinesinin altında kalarak öldü
Yenişehir'de, sokakta parke çalışması yapan operatör S.K., iş makinesi ile geriye gitmeye başladı. S.K., bu sürede sokakta yürüyen Fatma Salman'ın üzerinden geçti. Salman hayatını kaybederken; operatör de tutuklandı.
Diyarbakır'da geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan Fatma Salman (85), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iş makinesi operatörü S.K. polise giderek teslim oldu.
Olay, 26 Haziran Pazar günü, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta parke çalışması yapan operatör S.K., iş makinesi ile geriye gitmeye başladı. Bu sırada sokakta yürüyen Fatma Salman, iş makinesinin çarpması sonucu yere düştü.
KADININ ÜZERİNDEN GEÇTİ
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Salman'ı fark etmeyen iş makinesi operatörü S.K., bu kez ileri manevra yaptı ve yeniden kadının üzerinden geçti.
Çevredekilerin bağrışmaları ile olayı fark eden S.K., iş makinesini durdurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatma Salman, ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salman, burada hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Salman'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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