88 kişiye mezar olmuştu... Elit Apartmanı davası: Mahkeme 3 celsedir belediyeden evrak bekliyor

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yıkılan Elit Apartmanı'nda 88 kişi yaşamını yitirdi.

Müteahhit Midhat Tümyürek, yapı sahibi Akil İnan, şantiye şefi Burak Kimyon, yapı denetim firması yetkilisi Gökhan Tutar, statik proje müellifi Mehmet Yılmaz, müteahhit firma yetkilisi Bilal Alkan ile proje ve uygulama denetçisi Mustafa Kahraman hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan açılan dava, Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanığın bulunmadığı Elit Apartmanı davasının duruşmasına sanıklar katılmadı. Duruşmada taraf avukatları ve binada yaşamını yitirenlerin yakınları hazır bulundu.

"BEŞİNCİ KATTA OTURAN ÇOCUĞUMU YERİN DİBİNDEN ÇIKARDIM, ADALETİN YERİNE GELMESİNİ İSTİYORUM"

Sanık avukatlarının, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etmesine müştekilerden tepki geldi. Bir müşteki, "Sanık avukatı adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istiyor. Kendisi yakınını kaybetmiş mi? Ankara'dan geldim, araçta uyudum, bugün döneceğim. Elit Apartmanı'nın sağındaki bina duruyor, solundaki bina duruyor. Beşinci katta oturan çocuğumu yerin dibinden çıkardım. Adaletin yerine gelmesini istiyorum" diye konuştu.

Altı evladını kaybettiğini ve depremin değil binanın öldürdüğünü söyleyen bir başka müşteki, şunları söyledi:

"Evlatlarımı yedinci gün çıkardım. Üç yıldır evlatlarımı göremiyorum, çünkü yoklar. Ama bu duruşma salonuna bakıyorum, suçlular da burada yoklar. Biz bunu hak ediyor muyuz? Bu binada çok usulsüzlükler vardı, mühürlenmişti. Usulsüzce mühür açılmış. Onlar çocuklarını koklamayı hak etmiyorlar. Biz karanlıktaysak, onlar da karanlıkta olsun."

"ANTAKYA BELEDİYESİ'NE DE DAVA AÇACAĞIM, EVRAK NEDEN GELMİYOR?"

Binada eşi ve çocuklarını kaybeden Mümtaz Gövce, bir yıl önce tüm tutukluların bırakıldığını hatırlattı. Gövce, Antakya Belediyesi'nden gelmeyen evrak nedeniyle üç celsedir dosyada bir ilerleme yaşanmadığına dikkati çekerek, "Antakya Belediyesi'ne de dava açacağım. Burak Kimyon'un evrağını göndermedikleri için dosyada ilerleyemiyoruz. Antakya Belediyesi bu evrağı neden göndermiyor? Bu evrağın mahkemeye hala neden ulaştırılmadığını merak ediyoruz. Sanıkların da tutuklu yargılanmalarını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 11 HAZİRAN'DA

Müşteki avukatı Şahnur Kızıltepe de gelmeyen evrak için Antakya Belediyesi'ne tenkit yazılmasını talep ederek, "Geç gelen adalet, adalet değildir" dedi.

Antakya Belediyesi'ne sanık Burak Kimyon'un evrağı için müzekkere yazılmasına, yeni bilirkişi raporunun eksik hususlar giderildikten sonra değerlendirilmesine ve sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma, 11 Haziran'a bırakıldı.

"ÜÇ MAHKEMEDİR ANTAKYA BELEDİYESİ'NDEN EVRAK BEKLİYORUZ"

Adliye çıkışı açıklama yapan Elit Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenlere, Adalet Peşinde Aileleri Platformu da destek verdi.

Elit Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler adına konuşan Mümtaz Gövce, duruşma sonrası yaptığı açıklamada da "Bugün 88 kişinin yaşamını yitirdiği Elit Apartmanı duruşmasındaydık. Yaklaşık üç mahkemedir sadece Antakya Belediyesi'nden gelecek bir evrak bekleniyor. Bu evrak gelmediği için mahkememiz üç kez ertelendi ve suçluların bulunması geciktiriliyor. Biz, Elit Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin aileleri olarak Antakya Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunduk, hakime hanım bu talebimizi kabul etti. Biz Antakyalıyız, soruyoruz, neden bu evrak geciktiriliyor? Bu evrak geldikten sonraki süreçte tüm işlemlerimiz sonuçlanacak ve adaletin tecelli etmesi bir an önce mümkün olacak" şeklinde konuştu.