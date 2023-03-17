89 kişiye mezar olmuştu... Galeria Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışması başladı
Diyarbakır’da, 1999'da kentin ilk alışveriş merkezi olarak hizmete giren Diyar Galeria Sitesi’nin son blokunun da yıkılmasıyla enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.
Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı.
89 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 bloktan 2’si kontrollü yıkılan sitenin D bloku da dün kontrollü yıkım sırasında çöktü.
ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLADI
Ayakta bloku kalmayan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları başlatıldı.
Toplanan moloz ve demirler bir araya getirilerek kamyonlarla taşınacak.
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