89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'ne ilişkin korkunç bir iddia daha: Spor salonunun izin belgesi yokmuş

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 20:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 20:00

Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren ve 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi ise yaralı kurtuldu. Yıkılan blok ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, AVM'nin altındaki spor salonunda üyelik kaydı bulunan M.K., tanık olarak dinlendi.



CD 2019'DA SAVCILIĞA İLETİLMİŞ

5 yıldır spor salonuna gittiğini söyleyen M.K., ifadesinde, yapılan düzenlemelere birkaç kez tanıklık ettiğini belirterek, "Bunlardan bir kısmı; hatırladığım kadarı ile 2022'nin ortalarında bisiklet binme alanının oluşturulmasıydı. Bisiklet binme alanı tahminimce B Blok kısmında kalmaktadır. Harici olarak da kondisyon çalışma bölümünün oluşturulması şeklinde spor salonu içerisinde düzenlemeler yapıldı. Kondisyon çalışma alanı, tahminimce D Blok kısmında kalmaktadır. Bu işlemlerde herhangi kolon kesme faaliyeti olduğunu düşünmüyorum. Ancak sağlıklı incelemenin proje üzerinde yapılması uygun olacaktır. 2019'a ait spor salonunun içini baştan sona gösteren görüntülerin yer aldığı CD'yi de savcılığa teslim ettim" dedi.

'YÜZME HAVUZU KISMINDA KOLON YOK' İDDİASI

M.K., ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Görüntüler incelendiğinde spor salonu içerisinde boyutlarını tam olarak bilmediğim, ancak olimpik standartlarda olduğunu düşündüğüm yüzme havuzu görülecektir. Bu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır. Aynı şekilde salonun orta kısmında yer alan salona giriş, üye kaydı ve restoran kısmının bulunduğu yerde de kolonun sadece giriş turnikelerinin bulunduğu yerde bir tane olduğunu hatırlıyorum. Restoran, blok olarak tam olarak emin olamıyorum ancak girişin orta kısmında yer alır. Ayrıca erkek soyunma odasının bulunduğu alan otoparka sınırdır. Burada da dolaplar yer almakla birlikte kolon olduğunu hatırlamıyorum. Tüm buralardaki kolonların olup olmadığı ya da yeterli sayıda olup olmadığı hususu CD'de yer alan görüntülerle proje çizimlerinin kıyaslanmasıyla ortaya çıkacaktır."

İSTENİLEN BELGELERİ TAMAMLAYAMAMIŞ

Kolonlarının kesildiği ileri sürülen alt kattaki spor salonuna ait olan havuzun görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; yaklaşık 2 metre derinliğindeki havuzun bulunduğu geniş alanda kolonların olmadığı görüldü. Soruşturma kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, alt katta faaliyet gösteren iki spor salonu ile ilgili bilgi talep edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemenin ardından savcılığa gönderilen yazıda; spor salonlarının Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesi gereğince istenilen belgeleri tamamlamadıkları, bu nedenle 'Açılış İzin Belgesi' verilmediği ve üye bilgilerinin bulunmadığı belirtildi.