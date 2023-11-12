9 aydır bilirkişi raporu bile çıkmadı!
6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta altı bloklu Palmiye Sitesi’nin üç bloku yıkıldı, en az 130 kişi yaşamını yitirdi. Arzu Şirikçi, Hakan Çuhadar, Jude Bayramoğlu ise kayıp. Dokuz ay geçti, bilirkişi raporu bile hazırlanmadı.
Sitede ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı, “Yapı ruhsatı 110 metrekare iken yapı 250 metrekare. Yıkılmayan, az hasarlı arka bloklar; daha küçük ve hazır betonla yapılmış” dedi.
Karslı, “Müteahhit Ali Babaoğlu için depremden altı gün sonra tutuklama kararı verilmiş. Hâlâ kaçak. Biliyoruz ki tek katil o değil. Süreç ihmaller ve çaresizlikler zinciri” diye konuştu.
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