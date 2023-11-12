9 aydır bilirkişi raporu bile çıkmadı!

Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 03:00

Sitede ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı, “Yapı ruhsatı 110 metrekare iken yapı 250 metrekare. Yıkılmayan, az hasarlı arka bloklar; daha küçük ve hazır betonla yapılmış” dedi.

Karslı, “Müteahhit Ali Babaoğlu için depremden altı gün sonra tutuklama kararı verilmiş. Hâlâ kaçak. Biliyoruz ki tek katil o değil. Süreç ihmaller ve çaresizlikler zinciri” diye konuştu.

