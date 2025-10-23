Cumhuriyet Gazetesi Logo
9 ilde suç örgütlerine operasyon... Çok sayıda gözaltı var!

23.10.2025 08:28:00
Güncellenme:
Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde organize suç örgütü üyelerine yönelik bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlendiğini belirtti.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen ve 42 şüphelinin yakalandığı operasyonlara ilişkin Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

İlgili Konular: #Operasyon #gözaltı #Ali Yerlikaya #suç örgütü

