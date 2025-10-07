7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne operasyon!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.10.2025 09:17:00
DHA
Bakan Ali Yerlikaya, 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 78 şüphelinin yakalandığını, 46’sının tutuklandığını, 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman’da düzenlenen operasyonlarda 78 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, Muğla'da göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri, Kırklareli'nde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri, Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da zor durumdaki yurttaşlara yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçunu işleyen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon TL olan 7 iş yeri, 1 dükkan, 6 konut, 4 araç ve 1 arsa için tedbir kararı uygulandı.

Şüphelilerden 46’sı tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

İlgili Konular: #Operasyon #Çete #Organize suç örgütü #Ali Yerlikaya

