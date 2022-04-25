91 kişinin katili Hizbullah şura üyesi de serbest bırakılmış!

25 Nisan 2022 Pazartesi, 10:12

2000 yılında İstanbul Beykoz'da öldürülen Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun yardımcısı ve şura üyesi Mehmet Salih Kölge'nin de yeniden yargılama kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gerekçe gösterilerek tahliye edildiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Ali Gaffar Okkan suikastı sonrasında gizlendiği hücre evinde yakalanan Kölge, Ağır Ceza Mahkemesinde 6 yıl süren yargılama sonucunda 91 kişinin ölüm emrini vermek, işkenceli ve domuz bağlı sorgulara katılmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, Yargıtay tarafından oy birliğiyle onanınca da hüküm kesinleşmişti.

157 SİLAHLI EYLEMDE 91 CİNAYET VE 66 YARALAMANIN FAİLİYDİ

Yargıtay kararında sanığın, Gaziantep, Şırnak, Mardin, Batman ve bağlı ilçelerinde 157 silahlı eylemde 91 vatandaşın öldürülmesinden sorumlu olduğunu, 66 kişinin yaralandığı eylemlerin de emir ve talimatını verdiğini belirtti.

Mardin Nusaybin'de Kitabevi işletirken terör örgütü Hizbullah ile tanışınca kısa süre içinde örgüt şurasına yükseldiği belirtilen Kölge’nin, Hüseyin Velioğlu'na bağlı olarak hücre evlerindeki bilgi-işlem merkezinde kriptolu dokümanları bilgisayarlara yüklediği kaydedildi. Velioğlu'nun ölümünden Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı sorumlu tutarak suikast kararının alındığı şura toplantısına katıldığı vurgulandı.

KONSOMATRİS KADINA İŞKENCE VE İNFAZ

Yargıtay kararında, Gaziantep'teki bir gazinoda konsomatrislik yapan kadını da eski bir Hizbullahçı ile evlendiği için sorgulayıp her ikisini öldürüp evin bahçesine gömdüğü ve üzerini betonla kapattığı kaydedildi.

Yargıtay, pavyonda Gözde adıyla konsomatrislik yapan Özgür Elmas'ın gece hayatına veda edip Hizbullahçı Salih Karaaslan ile evlenip yuva kurmak için kendi geçmişine tövbe edip başını türban takarak kara çarşaf giyindiğini, Karaaslan'ın evlilik için sorumlusu olan sanıktan izin istediği, sanık Kölge'nin “Cemaat bu rezalete izin vermez. Sen Müslümansın. Ya bu kadını terk edersin, ya da ikiniz de ölürsünüz” dediği kaydedildi.

DOMUZ BAĞIYLA ÖLDÜRDÜ, ÜZERİNE BETON DÖKTÜ

Buna rağmen kadınla nikah kıyıp evlenen Salih Karaaslan ile Özgür Elmas'ın, Gaziantep'te bir evin bodrumunda Mehmet Salih Kölge tarafından işkenceyle sorgulanıp domuz bağıyla boğulduğu bildirildi. Yargıtay, bu durumu bilen Salih Karaaslan'ın ağabeyi Mehmet Ali ile kuzeni Hamza Karaaslan'ın polise şikâyette bulunabileceğinden endişe eden sanığın, konuşma bahanesiyle aynı evin bodrumuna çağırıp boğarak öldürdükten sonra üçünün cesedini evin bodrumuna gömerek üzerini betonla kapattığı, konsomatris kadının cesedini de “Namahrem” olduğu gerekçesiyle Kahramanmaraş yolunda boş araziye gömdüğü bildirildi. Cesetlerin sanığın yer göstermesiyle bulunduğu belirtildi.

AİHM VE AİHS KARARLARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK BIRAKILDI

Hükümlü Mehmet Salih Kölge yargılandığı mahkemeye yeniden yargılama talebiyle başvurunca dosyası yeniden ele alındı. Mahkeme, sanığın AİHM ve AİHS normlarına göre, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, davanın makul süre içinde sonuçlandırılmadığını, yargılama sırasında heyette askeri yargıç bulundurulduğu gerekçesiyle sanığı, yeniden yargılama kapsamında tahliye etti. Tahliye tarihinin tıpkı diğer Hizbullahçı sanıklar gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden hemen önceye denk gelmesi ise dikkat çekti.