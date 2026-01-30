930 kilometrelik mobbing yürüyüşü

Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan Mehmet Gürsoylu okulda karşı karşıya kaldığını iddia ettiği mobbing (yıldırma) nedeniyle yaşadığı Eskişehir’den Gaziantep’e yürüyüş başlattı.

Sırtına geçirdiği kamp çadırıyla yüzlerce kilometreyi mobbinge karşı tepki için yürüyen genç; hak etmedikleri düşük notlandırmalara maruz kaldıklarını, mezuniyetlerinin kasıtlı olarak geciktirildiğini ve bazı akademisyenlerin öğrencileri küçümseyerek alaycı davranışlarda bulunduğunu söyledi.

Bir vakıftan burs da alan genç yaşadıklarından dolayı bursunun da kesilme noktasını geldiğini ifade etti.

Genç öğrenci hem kendinin hem de arkadaşlarının yaşadığı mağduriyeti dile getirme hedefiyle sesini daha geniş kitlelere duyurmaya çalışıyor.