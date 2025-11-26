ABB Başkanvekilinden 'Ankapark' göndermesi: 'Dinozorlara 801 milyon dolar harcanacağına...'

Ankara Kent Konseyi, Radyo Trafik Ankara işbirliğiyle "Şeridinde Kal, Değişimi Başlat" çalıştayı düzenledi.

Gençlik Parkı'nda bulunan Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Başkanvekili Savaş Zafer Şahin, Radyo Trafik Ankara Yayın Müdürü Erol Tümtaş, KGM Trafik Dairesi Başkanlığı Trafik Güvenliği Şefi Özer Akkuş, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanvekili Faruk Köylüoğlu, birçok akademisyen ve vatandaşlar katıldı.

"'ŞEHRİNDE KAL' BUGÜN BİR ÇALIŞTAYA DÖNÜŞMÜŞTÜR, TÜRKİYE'DE BİR İLKTİR"

Açılış konuşmasını yapan Erol Tümtaş, şöyle konuştu:

"Aslında şehrinde kal, kabataslak tabiriyle bir şehit disiplini oluşturmaktan ziyade şehrin yardımlaşması ve sürücülerin birbirinin farkında olması, hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücülerin can güvenliklerini öncelemesi anlamına taşıyor. Biz 2025 yılının başından itibaren başlattığımız projede Ankara üzerinde kıymetli Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın desteği sayesinde çok geniş kitlelere ulaştık ve ciddi mesajlar aldık. Hala da ciddi şekilde bürokratlardan, STK temsilcilerinden ve Ankaralılardan destek almaya ve destek görmeye devam ediyoruz.

Geldiğimiz noktada bizim farkındalık projesi olarak başlattığımız 'Şehrinde kal' bugün bir çalıştaya dönüşmüş, taçlanmış ve bizim için bir gurur halini almıştır. Bu da aynı zamanda Türkiye'de bir ilktir. Yani bir radyonun farkındalık projesi bir çalıştayda vücut bulmuş ve şehrin sorunları çok geniş kitlelere yayılmak için profesyonellerden, akademisyenlerden uzmanlardan ve hocalarımızdan destek görmüştür. Biz her gün Radyo Trafik Ankara'da şehrin sorunlarını konuşuyoruz, trafikte ne kadar neden bu kadar zaman kaybettiğimizi konuşuyoruz. Ve konuşmaya da devam ediyoruz.

En çok duyduğumuz sorulardan bir tanesi 'Ankara'da trafik neden bu kadar arttı?' Eskiden 15 dakikada ulaştığımız yerlere bugün neden bir saatte gidiyoruz sorusunun cevabını arıyoruz. Bununla beraber bu soruları da yine gönüllü muhabirlerimizin cevaplarını ve çözüm önerilerini dinleyerek ses olmaya çalışıyoruz. Bugün bu konunun uzmanları, bu konunun STK temsilcileri, akademisyenleri, hocaları burada. Ve şehrin trafik sorununa bilimsel açıdan da bir bakış açmak için bu çalıştayda tekrar sizlerle beraberiz. Bu yüzden çok kıymetli, çok önemli."

ŞAHİN: "BİR YERE YAPILAR YAPIP SONRADAN 'BU İNSANLAR DA HERHALDE BİR ŞEKİLDE ULAŞIRLAR' DİYEMEZSİNİZ"

Savaş Zafer Şahin de şunları söyledi:

"En önemli mesele belki de altını kalın çizgilerle çizmemiz gereken mesele şehrin planlamasıyla yapıların planlamasıyla hareketliliği planlanması birbirinden ayrılmaz iki temel meseledir. Siz bir yere yapılar yapıp sonradan 'Bu insanlar da herhalde bir şekilde ulaşırlar' diyemezsiniz. Yüksek binalar yapıp sonra nasıl olsa belediye bir şekilde bunun altyapısını ulaşımını çözer diyemezsiniz.

Bu ikisi arasında çok temel bir ilişki var. Hayatta bir insanın söylemekten en fazla etmeyeceği şeyler herhalde ben demiştim ya da biz söylemiştik denilen şeylerdir. Biz söylemiştik ama en büyük mağduriyetini de içinde yaşayarak biz çekiyoruz dediğimiz konuların başında maalesef ulaşım geliyor. Ulaşım meselesi Ankara'nın son 30 yılının meselesidir. Ve bir tarafta gerçekten kısa vadeli, el yordamıyla günübirlik müdahalelerle yönetilen ulaşım politikaları bir tarafta da uzun vadeli, temel yatırımlar ve temel kararlar da içeren bir yol ayrımı içeriyor."

KÖYLÜOĞLU: "20-25 YIL ANKARA'DA İHMAL EDİLEN TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ YATIRIMLAR ŞU 5-6 YIL İÇERİSİNDE YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Köylüoğlu, ABB'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği konuşmasında, şunları söyledi:

"Esas mesele toplu ulaşım. Bugüne kadar 20-25 yıl Ankara'da ihmal edilen toplu ulaşımla ilgili yatırımlar şu 5-6 yıl içerisinde yapılmaya çalışılıyor. Yani diyecek çok şey var. Bazı dinozorlara 801 milyon dolar harcanacağına eğer metrolara bir milyar dolara yakın harcanmış olsaydı Ankara'da bugün biz bu trafik sorununu yaşamıyor olacaktık.

Ayrıca Ankara'da plansız, programsız, evsel artışları, imar çalışmaları 2018 yılına kadar Ankara'nın 18 milyona göre nüfusa göre planlanmış imar çalışmaları nedeniyle 10 kişinin yaşayacağı yerde bugün bin kişi yaşıyor. Buna ne yol yeter ne iz ne kanalizasyon yeter, hiçbir şey yetmez. Bununla mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz. Ankara'da yol açarken iyi planlamak gerekiyor."

Ardından Ankara'da Ulaşım ve Trafik Sorunları ve Ulaşımda Teknolojik Uygulamalar ve Genelecek Mimarisi Panelleri gerçekleştirildi.