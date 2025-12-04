ABB'den memurlar için 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ASKİ ve EGO’da görev yapan memurlar için Sosyal Denge Tazminatı (SDS) sözleşmesini yeniledi. Yeni dönemde SDS ödemeleri, en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının yüzde 120’si üzerinden uygulanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan personelin haklarını korumaya devam ediyor. ABB ile bağlı kuruluşları ASKİ ve EGO’da görev yapan memur personele yönelik SDS sözleşmesi yeniden imzalandı.

2026–2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme doğrultusunda belirlenen tavan tutar esas alınarak SDS’nin, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının yüzde 120’si oranında uygulanması karara bağlandı. ABB, yapılan sözleşme ile memur personelin mali haklarında güvence sağlamayı hedefliyor.