ABD’de İslam merkezine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD medyasındaki haberlere göre, California'daki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

San Diego Polis Departmanı yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, saldırıda vurulanlar olduğunu ifade etti.

San Diego Polis Departmanının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Saldırganın kimliği henüz belirlenmedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, ilk belirlemelere göre cami cemaatinden bir kişinin yaşamını yitirdiğinin doğrulandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırı sırasında eğitim gören çocukların da binada olduğu ve "birden çok kişinin vurulduğu" kaydedilerek, söz konusu saldırı kınandı.