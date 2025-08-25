ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, EspressoLab'i ziyaret etti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, CHP'nin boykot listesinde yer alan EspressoLab'i ziyaret etti.

Barrack, İstanbul Bebek'te bulunan EspressoLab binasının önünde EspressoLab'in kurucusu ve sahibi Esat Kocadağ ile fotoğraf çektirdi.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Kocadağ, "Sayın Tom Barrack ile 2015 yılında Taksim'deki Espressolab'te buluşmuştuk. 2025 yılında ise Bebek şubemizi ziyaret etti. Nazik ziyareti ve güzel sohbeti için kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart operasyonlarının ardından EspressoLab kahve zincirini boykot listesine aldıklarını açıklamıştı.

EspressoLab'in kurucusu ve sahibi Esat Kocadağ, bu karara tepki göstererek AKP'li olmadığını ve siyaset ile ilgilenmediğini iddia etmişti.

Daha sonra AKP teşkilatları ve iktidara yakın dernekler EspressoLab destek kampanyası başlatmıştı.