ABD Temsilciler Meclisi'nde sözde soykırıma ilişkin 'eğitim yasası' tanıtıldı

23 Nisan 2022 Cumartesi, 12:25

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Karolin Maloney ve Gus Bilirakis, Kongre Kütüphanesi'nin tarihle ilgili eğitim programlarına dahil edilmesi beklenen sözde 'Ermeni Soykırımı Eğitim Yasası'nı Temsilciler Meclisi üyelerine tanıttı.

10 MİLYON DOLAR FON GEREKİYOR

ABD'de lobi faaliyetleri yürüten Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) tarafından da desteklenen tasarının tanıtımına, 50'ye yakın Temsilciler Meclisi üyesi katıldı. Yasaya, ABD'de bulunan terör örgütü YPG/PYD destekçisi dernekler de ilgi gösterdi.

Maloney ve Bilirakis tarafından yönetilen eğitim programı için 10 milyon dolarlık fon gerektiği belirtildi.

'AMERİKALILAR BU VAHŞETİ ÖĞRENMELİ'

Temsilciler Meclisi Üyesi Karolin Maloney, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl sözde 'Ermeni Soykırımı'nı tanıdığını vurgulayarak, "Tarihten ders almazsak, onu tekrarlamaya mahkumuz. Bu yüzden Ermeni Soykırımı'nın dehşetini ve derslerini doğru ve etkili bir şekilde öğretmek için Ermeni Soykırımı Eğitim Yasası'nı sunmaktan gurur duyuyorum. Artık Amerikalıların bu vahşeti öğrenmek ve öğretmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara erişmelerini sağlamamız şart" diye konuştu.

Temsilciler Meclisi üyesi Gus Bilirakis, Karolin Maloney'in ifadelerine destek verdiğini belirterek, "Geçmişteki vahşetleri kabul etmeliyiz ki gelecekte onları umarım engelleyebiliriz. Bu hedefe ulaşmanın en iyi yollarından biri eğitim ve farkındalıktan geçiyor, bu yüzden Carolyn Maloney ile birlikte Ermeni Soykırımı Eğitim Yasası'nı sunmaktan gurur duyuyorum" dedi.

'SOYKIRIMIN İNKARINA MEYDAN OKUMALIYIZ'

Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) Başkanı Raffi Hamparian, sözde 'Ermeni Soykırımı Eğitim Yasası'nı değerlendirerek, "Artık ABD'deki öğrencilere; Ermenilere, Rumlara, Asurilere, Keldanilere, Süryanilere, Aramilere, Marunilere karşı bu suçun tarihi dersleri ve günümüzdeki sonuçları hakkında bilgi verilmesini sağlamalıyız" diye konuştu.

Raffi Hamparian, Türkiye aleyhinde konuşmalarını sürdürerek, "Türkiye'nin geçmişteki ve şimdiki tüm suçlarının kurbanları için adil bir çözüm bulma hedefiyle, soykırımın inkarına her fırsatta meydan okumaya kararlıyız" dedi.