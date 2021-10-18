ABD'den F-35 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 22:02
ABD'den F-35 açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.


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