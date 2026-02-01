Abdi İpekçi katledilişinin 47. yılında anıldı: Karanlık el hala aydınlatılmadı!

Türkiye’de dürüst ve ilkeli gazeteciliğin sembol isimlerinden Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979’da İstanbul Şişli’deki evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirişinin 47. yılında anılıyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından düzenlenen anma töreninde, İpekçi’nin katledilmesinin üzerindeki "karanlık örtünün" hala kaldırılmadığı vurgulandı.

"DOSYA TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILMADI"

Cumhuriyet tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan İpekçi suikastında, tetikçi Mehmet Ali Ağca yakalanmış olsa da, cinayetin ardındaki azmettiriciler ve örgütlü yapı hiçbir zaman tam olarak deşifre edilmedi. 1979'da yakalandıktan kısa süre sonra Maltepe Askeri Cezaevi'nden firar eden Ağca'nın bu kaçışı, dönemin güvenlik bürokrasisine dair soru işaretlerini bugün de taze tutuyor. Vatikan’daki Papa suikastı sonrası İtalya’da hapis yatan ve 2000 yılında Türkiye’ye iade edilen Ağca, 2010 yılında tahliye edilmişti.

"ABDİ İPEKÇİ YOLUNDA BİNLERCE GAZETECİ YETİŞTİ"

Suikastın gerçekleştiği yerdeki anıtı başında toplanan meslektaşları, İpekçi'nin anısına karanfiller bıraktı. TGS İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya, burada yaptığı konuşmada İpekçi’nin halkın haber alma hakkı ve gazetecilerin sendikal hakları için verdiği mücadeleyi hatırlattı. Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Abdi İpekçi, 'Durum' adlı köşesiyle Türkiye'nin durumunu yorumlarken, gazetecilik onurunu hiçe sayanlarla savaştı. Onu susturduklarını sananlar yanıldı; iletişim fakültelerinde binlerce öğrenci onun ilkeleriyle yetişti. Tıpkı Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Metin Göktepe gibi, biz de gazeteciliğin gereğini yapmaktan ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."





İLKE VE CESARETİN SİMGESİ

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın da 5. Genel Başkanı olan İpekçi, sadece bir genel yayın yönetmeni değil, aynı zamanda basın etiğinin en güçlü savunucusuydu. Bugün, İpekçi’nin ismi sadece bir caddede ya da anıtta değil; sansüre, baskıya ve tehditlere boyun eğmeyen tüm gazetecilerin kaleminde yaşamaya devam ediyor.