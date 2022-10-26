ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Kapalıçarşı'nın çatısında 'fotoğraf' verdi
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Kapalıçarşı'nın çatısında koşarken çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya hesabından İstanbul'daki Kapalıçarşı'nın çatışından koşarken çekildiği bir fotoğrafı paylaştı
Paylaştığı fotoğrafta arkasında birinin daha koştuğu görülen Flake, Türkçe "Bana yetişiyor. Ceketini çıkarsan iyi olur" anlamına gelen "He's gaining on me. Better shed the jacket" ifadelerini kullandı.
İşte Flake'in paylaşımı:
JAMES BOND FİLMİNDEN Mİ ESİNLENDİ?
Flake'in Kapalıçarşı etiketiyle yaptığı paylaşımı, akıllara James Bond serisinin 2012 yılında çekilen filmi Skyfall’u getirdi. O dönem yapılan çekimlerde tarihi çarşının çatısına çıkarılan motosikletler, kiremitleri kırmış ve tahribata neden olmuştu.
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