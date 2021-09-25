Erdoğan ABD basınında: Biden'a her şeyi anlattım

25 Eylül 2021 Cumartesi, 16:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturum arasından CBS News'a röportaj verdi.

Söz konusu röportaj, "Türkiye cumhurbaşkanı, ABD için potansiyel riske rağmen Rus füze savunma sistemini edinme konusunda meydan okuyor" başlığı ile servis edildi.

"Başkan Biden'a her şeyi anlattım" diyen Erdoğan, Rus hükümetinin Türkiye'nin daha fazla S-400 sistemi satın alacağı yönündeki iddialarını doğruladı.

Margaret Brennan imzalı haberde, "Türkiye'nin S-400 alımına misilleme olarak, Trump yönetimi F-35'lerin teslimatını durdurmuş, Türkiye'yi programdan çıkararak, Türk savunma yetkililerine yaptırımlar uygulamıştı" ifadelerine yer verildi.

"KARARLARI SADECE BİZ VERİRİZ"

Brennan'ın "Rus füze sistemlerinden, yani S-400'lerden bir tur daha almayı düşünüyor musunuz? Yani yaptırımlar devam edecek mi?" sorusunun üzerine Erdoğan, "Gelecekte ne tür savunma sistemleri aldığımıza, hangi ülkeden, hangi seviyeden kimse müdahale edemeyecek. Buna kimse karışamaz. Bu kararları sadece biz veririz" yanıtını verdi.

Brennan'ın "Bu kulağa evet gibi geliyor" ifadesinin ardından Erdoğan, "Elbette, evet" dedi.

Haberde, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ay sonunda görüşmeyi planladığını doğruladığı ve ikilinin Suriye de dahil olmak üzere bir dizi konuyu görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Erdoğan, röportaj sırasında ABD'nin Suriye'de kalan 900 askerini çekmesini "tercih ettiğini" kaydetti.

BIDEN'IN "OTOKRAT" SÖZLERİ HATIRLATILDI

Haberin devamında Biden'ın başkan adayı olduğu sırada The New York Times'a verdiği demeçte, Erdoğan'a "otokrat" dediği hatırlatılarak, Erdoğan'ın eleştirileri görmezden geldiği vurgulandı.

Erdoğan söz konusu durumun üzerine Brennan'a, "Sayın Başkanın otokrat tanımı benim için meçhul, ne demek istediğini bilmiyorum" dedi.

Ayrıca, Biden'ın kişisel görüşmeleri sırasında kendisine insan hakları ihlali sorunlarıyla ilgili herhangi bir endişesini dile getirmediğini de söyledi.

TÜRKİYE, İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN DAHA KÖTÜ DURUMDA

Haberde son olarak, şunlar kaydedildi: "Gazetecileri Koruma Komitesi'nin 2020 dünya çapındaki sıralama endeksine göre, Türkiye gazeteci hapseden en kötü ikinci ülke. Çin'in arkasında gelen Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'dan daha kötü durumda."