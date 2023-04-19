Abdulkadir Selvi paylaştı: Erdoğan'ın 35’inci katta sorduğu soru

Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:03

Güncelleme: 19.04.2023 - 10:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi açılış törenini geçen günlerde gerçekleştirdi. Ekonomistler ise Erdoğan’ın aksine İstanbul Finans Merkezi’nin ekonomiye katkısı olmayacağını söyledi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 35’inci katın asansöründe ne sordu" başlıklı yazısında, İstanbul Finans Merkezi'nin 35'inci katındaki asansörde Erdoğan'ın sorduğu soruya yer verdi.

Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Şimdi sıra geldi İstanbul Finans Merkezi’nin 35’inci katında, asansörde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorduğu soruya. Erdoğan, İFM’nin açılışından sonra asansörle 35’inci kata çıkmış. Asansör tam 35’inci kata gelip kapısı açılırken Erdoğan o soruyu sormuş. “Peki bir deprem olursa... Asansörde depreme yakalanan kişiye ne olacak?” demiş. Depremde 10 vilayetimiz yıkıldı. İstanbul deprem kuşağında. O nedenle bu sorunun sorulması çok yerinde olmuş. 35’inci katta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İFM’de depreme karşı alınan önlemler hakkında bilgi verilmiş. Bakan Nebati, “Asansör dahil depremdeki şiddete göre içerisindeki insanları tahliye edecek sensörlere sahip, tahliyeyi gerçekleştirip kilitleyecek bir yapıya dönüştürülebiliyor” dedi."