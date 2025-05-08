Accuride Fabrikası göz göre göre tasfiye ediliyor: Onlarca işçi işsiz kalacak!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:00

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:10

Bilecik’te faaliyet gösteren ve 255 işçiyi istihdam eden Accuride Wheels Jant Fabrikası, üretim gücü olmasına rağmen iflas gerekçesiyle kapatılmak isteniyor. Fabrikada örgütlü olan Birleşik Metal-İş Sendikası, satış sürecindeki usulsüzlüklere dikkat çekerken, işçiler “Emeğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz” diyerek mücadele çağrısı yaptı.

Türkiye’nin otomotiv yan sanayisinde önemli bir yere sahip olan ve yüksek ihracat kapasitesiyle dikkat çeken Accuride Wheels Bilecik Jant Sanayi A.Ş., iflas süreci gerekçe gösterilerek tasfiye edilmek isteniyor. 194’ü Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi toplam 255 işçinin çalıştığı fabrikada üretim halen devam ediyor olmasına rağmen, makineler piyasa değerinin çok altında bir bedelle hurdacı bir firmaya satıldı.

"FABRİKA İFLAS ETMEDİ, TASFİYE EDİLİYOR"

Sendika tarafından yapılan açıklamada, Almanya’daki ortağın iflası bahane edilerek fabrikanın bilinçli biçimde küçültülmeye çalışıldığına dikkat çekildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Fabrika hâlâ sipariş almaktadır, üretim yapmaktadır ve ayakta durabilecek kapasiteye sahiptir. Bu süreç yalnızca bir fabrikanın kapanışı değil; işçilerin ve haklarının yok sayılması, Türkiye sanayisinin zayıflatılması anlamına gelmektedir.”

400 MAKİNE HURDA FİYATINA SATILDI

Üretimin devamına olanak sağlayacak yatırımcılar devre dışı bırakılırken, fabrikadaki yaklaşık 400 adet üretim makinesinin Ferro Alloys Metal Geri Dönüşüm adlı hurdacı bir firmaya, değerinin çok altında satıldığı bildirildi. Aynı makineler için daha yüksek teklif veren üretici firmaların tekliflerinin dikkate alınmadığı, bu durumun vergi kaybına ve kamu zararına yol açtığı belirtildi.

KAMU ZARARI VE İŞÇİ MAĞDURİYETİ BİR ARADA

Sendika, satış sürecinin rekabet hukukuna, iş yasalarına ve kamu yararına aykırı olduğunu vurgularken, iflas sürecinde işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının da risk altında olduğunu kaydetti. Şirketin herhangi bir iş güvencesi sunmadığı, sürecin şeffaf yürütülmediği ifade edildi.

GENEL BAŞKAN ATAR: “BU SADECE BİR FABRİKA DEĞİL, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ”

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, 9 Mayıs Cuma günü fabrika önünde yapılacak basın açıklamasında gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunacak. Atar yaptığı ön açıklamada, fabrikanın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Şirket, çalışanlara herhangi bir iş güvencesi sunmamakta, kıdem ve ihbar tazminatları riske atılmakta, yerli ve yabancı yatırımcıların üretimi sürdürme teklifleri ise değerlendirmeye alınmamaktadır" dedi.

Onlarca işçinin işsiz kalacağının altını çizen Atar, talepleri ise şöyle sıraladı:

"Accuride Wheels Bilecik Jant San. A.Ş.’nin tasfiye ve satış sürecinin, mevzuata, rekabet hukuku düzenlemelerine, ticaret ve iş hukuku hükümlerine uygunluk açısından denetlenmesi, usulsüzlük ya da hukuka aykırılık tespiti halinde, satış işleminin iptal edilmesi, fabrikanın üretime devam etme amacı taşıyan, yerli veya yabancı yatırımcılara satışının sağlanması için devlet düzeyinde girişimlerde bulunulması, bu mümkün değilse, çalışanların tüm kıdem, ihbar ve diğer işçilik alacaklarının güvence altına alınması, sürecin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınmasını istiyoruz" dedi.

Atar, ayrıca "Accuride Wheels Bilecik fabrikasının kapanması sadece 255 çalışanın değil, ülkemizin üretim kapasitesinin ve sanayi bağımsızlığının zarar görmesi anlamına gelmektedir. Bu sürecin rekabeti ve üretimi koruyacak şekilde şekillendirilmesi, kamu menfaatinin ve sosyal barışın gereğidir" ifadelerini kullandı.