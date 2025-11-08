AÇEV’den çocuklara “organik” destek: ‘Sağlıklı beslenme her çocuğun hakkı’

Çinli filozof Kuan-Tzu, “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, ağaç dik on yıl sonrası ise tasarladığın; ama yüz yıl sonrası ise düşündüğün, halkı eğit” der. Eğitimin öneminin en fazla farkında olan kuruluşların başında gelen Anne Çocuk Eğitim Vakfı(AÇEV), “Sağlıklı Gelecek için Organik Bir Destek” adı verilen sosyal yatırım projesinin duyurusu Diyarbakır’da bulunan kendi çocuk aile merkezinde yaptı.

32 yıldır hayatımızda olan AÇEV’e bu projesinde destek veren marka ise Humm Organic oldu. AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, bu marka tercihini “İşbirliği için bir kurumun bağış yapmak istemedi bizim için yeterli değil. Aynı kaygı ve önceliklerde birleşmemiz gerekiyor” sözleriyle açıklıyor. Bir yaş üstü çocuklar için organik ürünler yetiştiren markanın kurulma nedeni de aslında ihtiyaçtan.

ÜRÜNLERİN GELİRİ AÇEV’E

Üç kadın, üç anne, dışarıdan bakıldığında dolu olsa da sağlık açısından kendilerine boş gelen rafları gördüklerinde ilk etapta yurt dışından çocukları için organik ürün getirmenin yollarını ararlar. Daha sonra ise “Niye biz kendimiz yapmayalım” diyerek 8 yıl önce kendi markalarını oluştururlar. İsim tercihinde ise bebek ile anne arasındaki ilk duygusal bağlardan olan “Ham yapmak”a atıf yapılır. İmzalanan anlaşma ile markanın birçok ürününde artık AÇEV logosu bulunacak. Hem bu logonun bulunduğu ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmı AÇEV’e gidecek, hem de merkezinde eğitim ve beslenme farkındalığı yaratacak birçok proje hayata geçirilecek.

BESLENME ALIŞKANLIĞININ ETKİSİ

Projenin akademik kısmında görev alan Beslenme Uzmanı Yasemin Güzel organik beslenmenin bilimsel önemine dikkat çekiyor. Çocukluk döneminin yalnızca fiziksel değil; zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimin de en kritik evresi olduğunu vurgulayan Güzel, “Yaşam boyu sağlıklı seçimler yapmanın en güçlü teminatının erken yaşta kazandırılan ve daha kalıcı etki yaratan doğru beslenme alışkanlıkları” diyor. Çağımızın yeni belalarından olan “pestisit” konusunda çocukların yetişkinlere göre pestisit ve diğer kimyasallara çok daha hassas olduğunu belirten Güzel yalnızca 5 gün boyunca tamamen organik besinlerle beslenen çocukların idrar örnekleri incelendiğinde, vücutlarındaki pestisit kalıntılarında yüzde 80'e varan azalma saptandığını aktarıyor.

Güzel’in başka bir vurgusu ise “etiket okul yazarlığı”, çünkü her ürün organik demekle, ürünün üstünde organik yazmasıyla organik olmuyor. Güzel, “Siz evde un ve yumurtadan doğal kek yaptığınızı düşünüyorsunuz ama unun elde edildiği buğdayın yetiştiği tarlanın kimyasal durumunu bilmiyoruz. Ya da yumurtlayan tavuğun neyle beslendiğini…” diyerek genel bir farkındalık ve denetleme ihtiyacının altını çiziyor.

HALKA HALKA DÖNÜŞÜM

AÇEV’in Diyarbakır’da merkezi iki katlı. Sur’daki bina eski bir yapı, İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan. Sunum, sunucunun kısık sesli konuşmasıyla başlıyor, çünkü iki katta da anneler ayrı, çocuklar ayrı eğitim alıyor. Eğitim dönemi, yılda 36 hafta. 5-6 yaşındaki çocuklar beş gün, anneler ise haftada bir gün geliyor. İzin isteyerek annelerin olduğu sınıfa giriyoruz. Aslında niyet, dersi bölmemek için bir fotoğraf çekip bir merhaba deyip de çıkmakken adeta “öğrenci” anneler tutuyor bizleri. Farklı yaşlardan gözleri ışıl ışıl parlayan anneler, kendilerindeki dönüşümü anlatmak için adeta can atıyorlar. AÇEV saha taraması ile böyle bir eğitimden haberdar ediyor, ilk başta bazı anneler, sonrasında diğer anneler geliyor derse. Eğitimin amacı, öncelikle annelerin kendilerinde farkındalık yaratmak. Eğitimden, sağlığa, iletişimden psikolojiye kadar.

YAŞAM ALANI CUMHURİYET

“Önce doğru bildiğimiz yanlışları öğrendik” diyor içlerinden birisi. Başka bir genç anne ise “Öğrendiklerimizi uygulamaya başladığımızda önce kendimizin, sonra çocuklarımızın ve eşlerimizin değişmeye başladığını fark ettik” diyor. “Kadın mutluysa herkes mutlu” diyen bir anne, okumanın hazzını aldığını belirterek ‘"İlkokul mezunuydum ama açıktan eğitimime devam etmeye başladım. Gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum” diyor. Okul öncesinde böyle bir eğitim alan çocukların hem motor becerilerinin hem de uyumlarının arttığını söylüyor anneler hem de daha sakin bireylere dönüştüğünü...

Başka bir anne ise, “Artık her şeyi yiyor çocuğum. Öncesinde seçiyordu ama arkadaşlarının yediğini görünce o da artık uyum sağladı” sözleriyle açıklıyor evladındaki dönüşümü. Velhasıl Cumhuriyet, yetiştirdiği sorumlu kişilerin “sivil inisiyatifi” ile de olsa en zor coğrafyaları kapsayan alanda bile eğitimle iyileştirmeye devam ediyor. Bir zamanlar okuması bile sakıncalı bulunan kadınların toplumda öne çıkmasına yaşam alanı sağlamaya da...