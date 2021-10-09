Acı biber yiyip kalbi duran şahini, çiftçinin masajı kurtardı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde tarlada acı biber yedikten sonra fenalaşıp kalbi duran şahin, o sırada bölgede bulunan çiftçinin masajı sayesinde hayatta kaldı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2021 Cumartesi, 17:50
Acı biber yiyip kalbi duran şahini, çiftçinin masajı kurtardı
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Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Topaluşağı Umikan mezrasında çiftçilik yapan Halil Saltek, hasadını yaptığı biber tarlasında ilginç bir olayla karşılaştı.

Tarlada çalıştığı sırada ‘Arnavut’ biberi yiyen bir şahinin yerde sürüklendiğini gören Saltek, hayvana kalp masajı yaparak hayata döndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Uzun uğraşlar sonucunda şahinin kendisine gelmesini sağlayan Saltek, daha sonra hayvana elleri ile su içirdi.

Saltek, su içirmesinin ardından hayvanı uçurup doğal ortamına bıraktı.


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