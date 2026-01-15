Acı gününde kardeşinin yanında olamayan Zeydan Karalar isyan etti!

Silivri Cezaevi’nde yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eniştesinin vefat ettiğini duyurmuştu. Karalar, kardeşi Songül’ün yaşadığı büyük acıya cezaevinde olduğu için ortak olamamanın derin üzüntüsünü dile getirdi.

Açıklamasında tutukluluğunun hukuki temelden yoksun olduğunu savunan Karalar, iddia makamının dahi itibar etmediği bir itirafa dayanılarak cezaevinde tutulduğunu ifade etti.

Karalar, tutukluluk incelemelerinde kendisine yöneltilen gerekçelerin tape kayıtları, MASAK raporu, bilirkişi raporu ve HTS kayıtları olduğunu belirterek, “Bunların hiçbirinin benimle ilgisi olmadığını ve dosyada da bulunmadığını açıkladık. Buna rağmen tutukluluğumun devamına karar verildi” dedi.

Açıklamasının en dikkat çekici bölümünde Karalar, tahliye edilmesi halinde ailesinin yanında olabileceğini “Oysa yukarıdaki hukuki gerekçeler ışığında tahliye kararı verilmiş olsaydı, neredeyse annesiz babasız büyüyen bacımın bu en acı gününde yanında olur, acısını paylaşabilirdim” sözleriyle dile getirdi.

Karalar’ın paylaşımı şöyle oldu:

“Kamuoyuna

Bugün çok acı bir haber aldım. Canım kardeşim Songül'ün eşi vefat etmiş. Ve ben canım kardeşimin bu en acı gününde yanında olamıyorum.

6 ay 10 gündür tutsağım. Ben de hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle tutuklu olduğumu anlatmaya çalıştım.

İddia makamının bile itibar etmemiş olduğu bir itiraftan dolayı hala tutuklu bulunmaktayım.

Tutukluluk incelemesinde kuvvetli suç şüphesi olarak 4 gerekçe gösterilmiştir. Bunlar tape kaydı, MASAK raporu, bilirkişi raporu ve HTS kayıtları gösterilmiştir. Bunların hiçbirinin benimle ilgisi olmadığını ve dosyada da bulunmadığını açıkladık. Buna rağmen tutukluluğumun devamına karar verildi.

Yeni infaz yasasından sonraki tutukluluk incelemesinde dahi aynı gerekçelerle tutukluluğumun devamına karar verildi.

Oysa yukarıdaki hukuki gerekçeler ışığında tahliye kararı verilmiş olsaydı, neredeyse annesiz babasız büyüyen bacımın bu en acı gününde yanında olur, acısını paylaşabilirdim.

İnancım odur ki adalet yakın zamanda tecelli edecektir.

Kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Saygılarımla.”