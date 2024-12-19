Acılı aile adalet bekliyor!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 17:52

Güncelleme: 19.12.2024 - 17:52

Mersin’de 19 Eylül 2017 tarihinde üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin’i öldüren dönemin polis memuru Fatih Burak Aykul’un daha önce askeri okuldan atıldığı ortaya çıktı. Askeri okuldan atıldıktan polislik mesleğine kabul edilen Fatih Burak Aykul aldığı cezaların yanı sıra işlediği cinayetten aldığı cezayla meslekten ihraç edildi.

Kızları kadın cinayetine kurban giden baba Bekir Şahin aile olarak 5 yıldır Yargıtay’da gelecek kararı beklerken, katilin ağırlaştırılmış müebbet ceza almasını istiyor. Katil Fatih Burak Aykul’un kariyerindeki disiplinsizlikler nedeiyle aldığı cezalar ise dikkat çekiyor. Aykul’un çalkantılı kariyerinin detayları ve yargı sürecindeki gelişmeler:

DİSİPLİN SORUNLARI VE ATILMA

Fatih Burak Aykul, 2009 yılında Astsubaylık Meslek Yüksek Okulu’na başladığında 100 tam disiplin puanı ile eğitimine başladı. Ancak, eğitim süreci boyunca yaşadığı disiplin sorunları, notlarının düşmesine neden oldu. İlk yılın sonunda 100 disiplin puanının 60’ını kaybetti ve 2’nci sınıfa 60 disiplin notuyla başladı. İkinci sınıfta da çeşitli disiplinsizlikler nedeniyle toplam 65 disiplin notu kırıldı ve notu -5’e geriledi. Bu ciddi disiplin sorunları sonucunda Aykul, 6 Haziran 2011 tarihinde Alay Disiplin Kurulu tarafından Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. 10 Haziran 2011 tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu, disiplin notunun tamamen yitirilmesi nedeniyle okuldan ilişiğinin kesilmesine karar verdi ve Aykul, 15 Temmuz 2011’de Astsubaylık Meslek Yüksek Okulu’ndan atıldı. Aykul’un atılmasına karşı yaptığı itirazlar da reddedildi ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından kesin olarak subaylık mesleğinden atıldı.

DİSİPLİNSİZ ASKER, POLİS OLDU

Aykul’un Astsubaylık meslek yüksek okulundan atılmasına rağmen, polislik mesleğine kabul edilmesi, işlediği cinayetten sonra ortaya çıkmasıyla hem teşkilat içerisinde, hemde hukuk camiasında şaşkınlık yarattı. Polislik mesleğinden de disiplin sorunları yaşamaya devam eden Aykul, 12 Nisan 2017 tarihinde Tim Amirine yönelik hakaretler ve tehditlerde bulundu. Amirine elindeki telefon ve dosyaları yere atarak kavga çıkardı. Bu olay çevredeki kişilerin müdahalesiyle sona erdi ve amir tutanak tuttu.

POLİSLİKTEN İHRAÇ

Fatih Burak Aykul, polislik mesleğinde de disiplin sorunları yaşamaya devam etti. 15 Eylül 2017’de, yıllık izindeyken amirlerinden izin almaksızın il sınırları dışına çıkması nedeniyle 7068 Sayılı Kanun çerçevesinde İstanbul Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu tarafından üç gün aylıktan kesme cezası aldı. Aday memur olduğu için de meslekten ihraç edildi.

Bu arada Aykul’un, meslekten ihraç edilmesine karşı açtığı davalar, hem İstanbul 13. İdare Mahkemesi hem de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmelerde, disiplin suçları ve meslekten çıkarılması hukuka uygun bulunarak reddedildi.

FERAY ŞAHİN’İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMA

Aykul, 19 Eylül 2017 tarihinde üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin’in ölümüne neden olan eylemleri nedeniyle bilinçli taksirde ceza aldı. Aykul’un Feray Şahin’in ölümüne neden olma eylemi adli yargıda bilinçli taksir olarak değerlendirilmesinin ardından, polislikten ihracı mahkemelerce hukuka uygun bulunarak, sonradan mesleğe dönüşle ilgili açtığı idari ve adli davalar reddedildi.

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YAPILDI

Bu arada davanın avukatları hakkında birçok iddia ve idari yaptırım bulunan Aykul’un önce asker, sonra polislik mesleğine alınarak eline silah verilmesinden dolayı Mersin 1. İdare Mahkemesinde İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Ancak bu dava reddedildi, bu karara karşı Danıştay Onuncu Daire 2022/3402 esas, 2024/1902 karar numaralı kararı ile temyiz başvurusunda bulunuldu, ancak temyiz istemi de kesin olarak reddedildi. Davanın avukatları bu karara karşı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

KAMU GÖREVLİSİ SEÇİMİNDEKİ EKSİKLİKLER ORTAYA ÇIKTI

Fatih Burak Aykul’un disiplinsizlikleri ve adli suçları, hem askeri hem de sivil görevlerinde ciddi sorunlara yol açtı. Aykul’un yaşadığı süreçler, kamu görevlisi olarak sorumluluklarının yerine getirilmesinin önemini vurguluyor. Yargı süreçlerinde yaşanan çeşitli aksaklıklar ve red kararları, kamu görevlilerinin denetimlerinin ne kadar kritik öneme sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tür durumların önüne geçmek için daha titiz ve etkili denetim mekanizmaları geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bu olay, sadece bireysel sorumlulukların değil, aynı zamanda ilgili kurumların denetim ve seçme süreçlerinin de önemini ortaya koyuyor. Fatih Burak Aykul’un yaşadığı süreçler ve yargı kararları, kamu güvenliği ve adaletin sağlanmasında daha dikkatli ve titiz olunması gerektiğinin altını çiziyor.