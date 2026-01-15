Açılım sürecinde gözler Suriye’de: 'Umut hakkı' ayrışması!

Açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyon ortak rapor hazırlıklarını sürdürürken, iktidar cephesinin en net mesajı Suriye hattından geldi.

AKP ve MHP, terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasını “kırmızı çizgi” olarak tanımlıyor. Kulislerde “SDG/YPG silah bırakmazsa hiçbir yasal düzenleme olmaz” değerlendirmesi yapılırken, süreçte “umut hakkı” başlığında ise AKP ile MHP arasında görüş ayrılığı ortaya çıktı.

Açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan araştırma komisyonun ortak rapor çalışmaları devam ederken, sürecin kaderini belirleyen başlığın Suriye olduğu vurgulanıyor. AKP ve MHP kurmayları, açılım sürecinin yalnızca Türkiye içini kapsayan bir çerçevede ele alınamayacağını, Suriye’deki silahlı yapıların tasfiye edilmesinin olmazsa olmaz şart olduğunu dile getiriyor. İktidar kulislerinde bu yaklaşım net bir dille ifade ediliyor.

“SDG/YPG SİLAH BIRAKMAZSA HİÇBİR YASAL DÜZENLEME OLMAZ.”

Bu yaklaşımın, hazırlanacak ortak raporun sınırlarını da belirlediği ifade ediliyor. İktidar kanadında, “rapor yazılır ama şartlar oluşmazsa hiçbir düzenleme gündeme gelmez” değerlendirmesi yapılıyor.

KIRMIZI ÇİZGİ ORTAK: TÜM UNSURLARLA SİLAH BIRAKMA

AKP ve MHP’nin ortaklaştığı kırmızı çizgi, terör örgütünün Türkiye’de, Irak’ta ve Suriye’de tüm unsurlarıyla ve koşulsuz biçimde silah bırakması. Bu başlık, açılım sürecinin en sert ve tartışmaya kapalı maddesi olarak tanımlanıyor. Bu nedenle gözler yalnızca Meclis’teki komisyon çalışmalarına değil, Suriye sahasındaki fiili gelişmelere çevrilmiş durumda. İktidar kulislerinde, “kısmi çekilme”, “yeniden yapılanma” ya da “isim değiştirerek devam etme” gibi senaryoların kesinlikle kabul edilmeyeceği dile getiriliyor. Özellikle SDG/YPG’nin silahlı varlığını sürdürmesi halinde, Meclis’te herhangi bir yasal düzenleme yapılmasının mümkün olmayacağı ifade ediliyor.

AKP BAŞINDAN BERİ SURİYE’Yİ İŞARET EDİYORDU

AKP cephesi, sürecin en başından itibaren “kırmızı çizgimiz Suriye’de de silah bırakılması” vurgusunu yapıyordu. Parti yönetimi, olası yasal düzenlemelerin ancak bu şartın sağlanması halinde gündeme gelebileceğini savunuyor. AKP’li kurmaylar, olası yasal düzenlemelerin ancak bu şartın sağlanması halinde gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Bu nedenle Suriye’deki gelişmelerin, açılım sürecinin “kilit eşiği” olarak görüldüğü belirtiliyor.

‘UMUT HAKKI’NDA ÇATLAK

Cumhur İttifakı’nda Suriye başlığında tam bir ortaklaşma yaşanırken, “umut hakkı” konusunda iktidar bloğu içinde ayrışma dikkat çekiyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Feti Yıldız, dün yaptığı konuşmada, “bizim raporumuzda umut hakkı var” ifadelerini kullanarak bu başlığı açık biçimde gündeme taşıdı. AKP kanadı ise umut hakkı başlığına mesafeli duruyor. Parti kulislerinde, bu konunun hem ortak raporda hem de ileride hazırlanabilecek herhangi bir yasal düzenlemede yer almasının düşünülmediği dile getiriliyor. AKP’li isimler, umut hakkının kamuoyunda sürecin yönünü farklı bir yere çekebileceği ve tartışmayı derinleştireceği görüşünü savunuyor.

ORTAK RAPORDA SINIR NET

Kulislerde, ortak raporun daha çok sürecin çerçevesini çizen, siyasi iradenin kırmızı çizgilerini ortaya koyan bir metin olacağı ifade ediliyor. Suriye’de silah bırakma gerçekleşmeden, raporun herhangi bir bağlayıcı sonuç üretmeyeceği vurgulanıyor. İktidar cephesinde özet yaklaşım ise şu sözlerle dile getiriliyor:

“Silah bırakma yoksa süreç de yok, düzenleme de yok.”