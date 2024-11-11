Adalar'daki imar planı için yürütmeyi durdurma kararı!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:45

Güncelleme: 11.11.2024 - 11:45

Adalar’ın imar yapma yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildi.

Bu kararın ardından Bakanlık 2023’te 1/1500 ile 1/1000 ölçekli imar planlarını onayladı. Planlara karşı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Büyükkent Mimarlar Odası dava açtı.

Açılan davada İstanbul 8. İdare Mahkemesi, planların geri dönüşü olmayan zararlara yol açacağını belirtti.

Mahkeme heyeti yürütmenin durdurulmasına karar verdi.