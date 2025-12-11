Adalet Bakanı Tunç’tan CHP’ye ‘Kılıçdaroğlu’ çıkışı: İBB davasına siyasetin karışmadığını savundu

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un eleştirilen “Türkiye bir hukuk devletidir” sözüne değindi. Günaydın; “Her hukuk skandalından sonra vatandaş saatine bakıyor, diyor ki: ‘En geç bir saat içerisinde nasıl olsa Yılmaz Tunç çıkacak, ‘Türkiye bir hukuk devletidir; yargı tarafsızdır ve bağımsızdır’ diyecek.’ Yılmaz Bey, bakanlığınız bir gün bitecek, yalnızca bu sözle hatırlanacaksınız, bu sizi hiç üzmüyor mu be kardeşim, bu sizi hiç üzmüyor mu” ifadelerini kullandı.

BAKAN KONUYU İBB’YE GETİRDİ

Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Eti Maden’in Lüksemburg’taki bir firmasından maaş almasını anımsatarak; “HSK’nin Başkanısınız, niye kılınız kıpırdamıyor be kardeşim! Bununla mı siz tarafsız ve bağımsız yargıyı tesis edeceksiniz?” diye sordu. Bakan Tunç, soru-yanıt kısmında Günaydın’ın eleştirilerine karşılık verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB davasına ilişkin eleştirilerine değinen Tunç; “Sadece bu soruşturmadan hareketle adalete yönelik birtakım eleştirileriniz var. Bunu gürültü çıkararak, bunu bağırarak çağırarak yapmaya çalışıyorsunuz. Size tavsiyemiz, 4 bin sayfalık iddianame ortada, bu iddianamede bunları detaylı bir şekilde incelemekte fayda var. Tabii, burada biz peşinen kim suçludur, kim suçsuzdur. Bunu bizim buradan söylememiz mümkün değil; buna karar verecek olan mahkemelerdir” dedi. Günaydın buna karşılık, eleştirilerinin sadece İBB davasına ilişkin değil, Türkiye’nin gündemindeki birçok dava ve soruşturmaya yönelik olduğunu belirtti.

BAKAN ‘KILIÇDAROĞLU’NA SARILDI!

Bakan Tunç’un ifadelerine karşın Günaydın; “Adaletten elinizi çekin. O cüppelerden rozetleri çıkartın. O cüppelerden rozetler çıksın, sorun kalmaz” dedi. Bu konuşmanın ardından Bakan Tunç ile Günaydın arasında dikkat çeken şu diyalog yaşandı:

Bakan Tunç: “Adalet Bakanı olarak siz bana ‘İBB hakkında gerçekleşen soruşturmaya müdahale edin, durdurun bu işlemleri’ diyemezsiniz.”

CHP’li Günaydın: “‘Yargıya müdahale etme’ diyoruz sana. ‘Yargıya müdahale etme, cüppelerden rozetleri çıkart’ diyoruz. Bu kadar anlaşılması zor mu?”

Bakan Tunç: “Böyle bir yetkimiz yok. Anayasamızın 138. maddesi açıktır: Hiçbir makam, merci yargı makamlarına talimat veremez, emir veremez.”

CHP’li Günaydın: “İşte, tam da onu söylüyoruz.”

CHP’li Cavit Arı: “Ama tayin yapabiliyorsunuz Sayın Bakan; tayin, tayin.”

Bakan Tunç: “İşi hafife almayın, ‘İddianame boş’ demeyin, bunu mahkeme değerlendirecek. Bunun savunmasının yapılacağı yerler yargı makamlarıdır. Aslında size tavsiyelerde bulunan var, büyüğünüz.”

CHP’li Günaydın: “Sen bize tavsiye verme, yargıdan elini çek. Bizim sana söylediğimiz budur.”

Bakan Tunç: “Ben bulunmuyorum. Size o tavsiyeleri daha iki sene önce Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğiniz eski Genel Başkanınız (Kemal Kılıçdaroğlu) bulunuyor, ‘Arının’ diyor. ‘CHP seçmenini üzmeyin’ diyor. Dolayısıyla her seçimde CHP’li seçmeni hayal kırıklığına uğratmaya, eğer bu şekilde davranırsanız, devam edersiniz. O nedenle yargı bağımsızlığı ve çerçevesi içerisinde yargı işini yapar.”

‘ADALETİ SOYDURAN ADALET BAKANI’

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da adliyelerin emanet odalarındaki hırsızlık olaylarına değinerek; “Sayın Bakan, banka soygununu duymuştuk, kuyumcu soygununu duymuştuk, müze soygununu duymuştuk, saray soygununu duymuştuk ama adalet sarayının soyulduğunu ilk kez duyduk. Sizin döneminizde bir ilk yaşandı; 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüş, emanette silahlar, şunlar bunlar, hepsi gitti. Sizi kutluyorum; adaleti soyduran Adalet Bakanı olarak tarihe geçtiniz. Peki, bu soygunların sorumlusu kim? Hiç sorumluluk hissediyor musunuz?” ifadelerini kullandı.