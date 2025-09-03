Adalet Bakanlığı’nın yapacağı 15 bin personel alımına ilişkin ayrıntılar yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte, ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada bakanlık bünyesinde 15 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Başvuruların 2026 yılında ilan edileceğini belirten Tunç, alımların iki etapta yapılacağını ifade etti. Buna göre, ilk etapta 7 bin 500, ikinci etapta ise 7 bin 500 personel göreve alınacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alımında özellikle bazı kadrolarda yoğunluk bekleniyor. Bu kapsamda infaz koruma memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir, şoför, teknisyen ile psikolog, sosyal çalışmacı ve sağlık personeli alımlarının öne çıkması öngörülüyor.