Adalet Bakanlığı’nda yardımcılıkların ardından genel müdürlüklerde de değişim: ‘Beyaz Toroslu’ genel müdür oldu

Resmi Gazete’nin 20 Şubat’taki sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, Adalet Bakanlığı'ndaki dört bakan yardımcısı değiştirildi. Yaşanan görev değişimi kapsamında Bakan Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde İstanbul terör ve örgütlü suçlardan sorumlu başsavcıvekil Can Tuncay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Burak Ceyhan ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi Başkanlığı görevi yapan Abdullah Aydoğdu ve AKP’de belediye meclis üyeliği ve teşkilatlarda başkan yardımcılığı yapmış Av. Sedat Ayyıldız’ın getirilmesi dikkat çekmişti. Bu atamalar, Bakan Gürlek’in kendi ekibini Ankara’ya getirdiği şeklinde değerlendirilmişti.

Bakan yardımcılıklarının değişiminin ardından ise dün 10 genel müdürlükte değişim yaşandı. Ceza işleri genel müdürü Oğuzhan Yaşar görevden alınırken yerine Hazım Aslancı, hukuk işleri genel müdürü Hakan Öztatar görevden alınırken yerine Erdinç Avşar, ceza ve tevkifevleri genel müdürü Enis Yavuz Yıldırım görevden alınırken yerine Çelebi Yılmaz, personel genel müdürü Yusuf Soner Çiftçioğlu görevden alınırken yerine Cahit Cihad Sarı, hukuk hizmetleri genel müdürü Abdurrahim Taş, görevden alınırken yerine Mücahit Gülşen, bilgi işlem genel müdürü Servet Gül, görevden alınırken yerine Mehmet Murat Tuzcu, teftiş kurulu başkanı Cihan Yıldız görevden alınırken yerine Murat Gülaç, icra işleri dairesi başkanı Hasan Özçelik, görevden alınırken yerine Yusuf Kılıç, destek hizmetleri dairesi başkanı İbrahim Çetin, görevden alınırken yerine Murat Akınbingöl, adli destek ve mağdur hizmetleri dairesi başkanı Meral Gökkaya, görevden alınırken yerine Berkay Altuğ atandı. Ayrıca Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na Metin Yıldırım atandı.

Yeni atananlar arasında dikkat çeken isim ise Personel Genel Müdürlüğü’ne getirilen Cahit Cihad Sarı oldu. İBB’ye yönelik soruşturmayı yürüten ve iddianameyi de hazırlayan savcılardan olan Sarı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen “Beyaz Toros”u masasına koyduğunu iddia ettiği isimdi. Böylece, İBB iddianamesinde imzası olan Can Tuncay ile Burak Ceyhan’ın ardından Sarı da Ankara’ya çekildi.

''HAYRA ALAMET DEĞİL''

TBMM Adalet Komisyonu CHP sözcüsü ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, atamaları gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bülbül, “Daha önce ne oldu da tüm kadroların değişim ihtiyacı oldu? Bu kadrolaşma hareketidir. Bakanın kadrolaşması eleştirilmeyebilir, ama tarihte böyle bir kadrolaşma görülmedi. Bu gidişat adaletin sağlanmasında hayra alamet değil” dedi.