Adalet Bakanlığı’ndan tartışmalı düzenleme: LGBT’ye destek olana hapis cezası geliyor!

İktidara yakın medya organlarında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni yasa taslağında LGBTİ+ bireyleri doğrudan hedef alan düzenlemeler bulunuyor.

Taslakta hem cinsiyet uyum sürecine ilişkin hukuki ve tıbbi şartların değiştirilmesi hem de Türk Ceza Kanunu’na yeni suç tanımlarının eklenmesi öngörülüyor. Düzenlemenin gerekçesinde “aile kurumunun korunması” ve “genel ahlak” vurgusu yapıldığı aktarıldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre mahkeme izniyle yürütülen cinsiyet uyum sürecine ilişkin koşullar ağırlaştırılıyor. Buna göre başvurunun bizzat kişi tarafından yapılması, başvuru sahibinin 25 yaşını doldurmuş olması ve evli olmaması şartı getiriliyor. Mevcut düzenlemede yaş sınırı 18 olarak uygulanıyor.

Ayrıca cinsiyet uyum sürecine yönelik tıbbi müdahaleler için “resmî sağlık kurulu raporu” zorunluluğu öngörülüyor. Bu raporların, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tam teşekküllü eğitim ve araştırma hastanelerinde düzenlenmesi planlanıyor. Mahkeme izni olmadan herhangi bir tıbbi müdahale yapılamayacağı da taslakta yer alıyor.

Türk Ceza Kanunu’na eklenmesi planlanan düzenlemeler kapsamında, şartlara aykırı şekilde cinsiyet uyum sürecine yönelik tıbbi müdahalede bulunanlara hapis ve adlî para cezası verilmesi öngörülüyor. Bu müdahalenin çocuğa karşı yapılması veya yetkisiz kişilerce gerçekleştirilmesi halinde cezaların artırılacağı belirtiliyor. Kurallara aykırı ameliyat yapanlara 7 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezası verilmesi gündemde.

TCK'YE YENİ CEZALAR EKLENİYOR, SUÇ TANIMLARI DEĞİŞİYOR!

Taslakta ayrıca, “doğuştan gelen biyolojik cinsiyete aykırı tutum ve davranışları teşvik etme, övme veya özendirme” şeklinde yeni bir suç tanımı getirildiği ifade ediliyor. Bu kapsamda LGBTİ+ bireyleri “öven ya da özendirenlere” 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Bunun yanında, aynı cinsiyetten kişilerin nişan veya evlenme töreni düzenlemeleri halinde 4 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören bir maddenin de taslakta yer aldığı aktarıldı. Gerekçede, Medeni Kanun’daki evliliğin kadın ve erkek arasında kurulduğuna ilişkin hükümlere atıf yapıldığı belirtildi.