Adalet Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı?

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR VE NE ZAMAN YATACAK?

Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 18.08.2025 tarihinde yapılmıştır.

Bu teklif üzerine ihale, bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.

Ayrıca Bakanlığımız personelinden nakit avans kullanma şartlarını taşıyanlara banka tarafından 100.000 TL’ye kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkânı sunulacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar, 30.09.2025 tarihine kadar tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir. Promosyon ödeme günlerine ilişkin ayrıca bir bilgilendirme bulunmuyor.